Auto benzina e diesel, nel 2035 stop alla produzione: la reazione di Salvini

Auto benzina e diesel si avviano verso uno stop della produzione tra alcuni anni. La proposta dell’Unione Europea è passata e dunque si va verso lo stop con l’incremento delle auto a emissione zero, in modo graduale.

Auto benzina e diesel, nel 2035 stop alla produzione

Dall’Unione Europea è arrivata la decisione di mettere fine alla produzione dell’auto benzina e diesel nel 2035. La Commissione europea ha pronte delle proposte: bus cittadini a zero emissioni dal 2030 e un taglio del 90% delle emissioni per le flotte degli altri mezzi pesanti nuovi al 2040. Secondo il testo, visionato dall’Ansa, i mezzi pesanti nuovi dovranno ridurre le emissioni di Co2 in modo progressivo del 45% nel 2030, del 65% al 2030 e del 90% al 2040.

La reazione di Salvini

In Italia non hanno preso per niente bene la decisione dell’Ue. Il leader della Lega Nord, Matteo Salvini ha reagito in modo duro: “Decisione folle e sconcertante, contro le industrie e i lavoratori italiani ed europei, a tutto vantaggio delle imprese e degli interessi cinesi. Ideologia, ignoranza o malafede?”, ha scritto il ministro delle Infrastrutture e Trasporti in un post su Instagram.

