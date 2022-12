Oroscopo Paolo Fox Gennaio 2023: previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta nelle prossime settimane? Ecco l'oroscopo di Paolo Fox per Gennaio 2023. Tutte le previsioni, segno per segno.

Cosa ci riserva il futuro nel primo mese del nuovo anno? Ecco le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox per Gennaio 2023. Diamo uno sguardo al futuro con la lettura delle stelle segno per segno dell’amato astrologo televisivo.

Oroscopo Paolo Fox Gennaio 2023, le previsioni segno per segno

Il 2022 si avvicina gradualmente alla sua conclusione e gli appassionati di astrologia guardano con ansia alle stelle, in cerca di lumi sul proprio futuro nel periodo delle feste natalizie.

Ecco le previsioni dell’Oroscopo per il mese di Gennaio 2023, primo mese del nuovo anno, secondo l’amato astrologo della tv Paolo Fox. Cosa ci aspetta il mese prossimo secondo il suo ultimo libro? Scopriamo insieme tutte le previsioni, segno per segno.

Ariete, le previsioni di Paolo Fox per Gennaio 2023

Si apre bene il 2023 dei nati nell’Ariete. La strada è sgombra e il cielo è dalla vostra, attenti però a non auto-sabotarvi.

Cercate di non portarvi in ufficio il nervosismo familiare, potrebbe crearvi più difficoltà del previsto. In amore è periodo di lasciarsi alle spalle il passato. Puntate avanti, chiudete rapporti ormai logori e create qualcosa di nuovo.

Toro, le previsioni di Paolo Fox per Gennaio 2023

Calma piatta nel Gennaio dei nati nel Toro. Periodo pigro e rilassato al lavoro, che vi consentirà di concentrare le vostre forze in ambiti più creativi. Non abbiate paura di cominciare un progetto che vi appassiona veramente.

In ambito sentimentale sentite il bisogno di voltare pagina. Troppe speranze malriposte ed amori impossibili negli ultimi tempi. A volte stare da soli non è questa grande condanna.

Gemelli, le previsioni di Paolo Fox per Gennaio 2023

Un buon inizio all’orizzonte per i nati nei Gemelli. Chiudete il prima possibile le questioni in sospeso, è il periodo migliore per ottenere il massimo possibile. Occhio al telefono, potrebbero arrivare proposte lavorative intriganti. Tanta fortuna anche in amore, sia per chi lo ha già trovato che per chi spera di trovarlo.

Tanta passione e nuovi incontri che vi aiuteranno a smaltire lo stress accumulato nel 2022.

Cancro, le previsioni di Paolo Fox per Gennaio 2023

Molta incertezza in questo primo mese dell’anno per i nati nel Cancro. L’ufficio è un covo di lupi, fonte costante di nervosismo e frustrazione. Anche in amore non va meglio, i battibecchi continui non accennano a fermarsi e non fanno che peggiorare il vostro malumore. Non sfogate la vostra frustrazione in famiglia, cercate di sbollire dedicando del tempo a voi stessi.

Leone, le previsioni di Paolo Fox per Gennaio 2023

Nel 2023 si riaccende il fuoco dei nati nel Leone. Questo primo mese è un occasione di riscatto e rivalsa dopo alcuni mesi ostici. Avete molte sfide di fronte a voi ma gli astri vi danno la forza per affrontarle. Attenti però al portafoglio, non esagerate con l’entusiasmo. In amore potreste incontrare qualche ostacolo di troppo. Dovrete impegnarvi per superare alcune crisi importanti.

Vergine, le previsioni di Paolo Fox per Gennaio 2023

Tanta fortuna professionale per i nati nella Vergine. Il vostro 2023 si apre con nuove occasioni e opportunità e una rinnovata sicurezza nei vostri mezzi. La vostra determinazione in ufficio vi tornerà utile anche in ambito sentimentale. Siete certi di quanto valete e pronti a dimostrarlo, sia per ottenere ciò che volete che per tagliare dalla vostra vita chi non vi tratta come meritate.

Bilancia, le previsioni di Paolo Fox per Gennaio 2023

I nati nella Bilancia dovranno vedersela con un Giove molto indispettito, pronto ad ostacolarli in ogni modo. Tanti problemi imprevisti e troppa stanchezza per trovare vie d’uscita creative. Sarà un periodo frustrante che metterà a dura prova la vostra pazienza. A volte sfogarsi è un bene, basta non prendersela con chi avete accanto. Cercate supporto ed onestà in amore, anche se ciò implicasse chiudere un rapporto.

Scorpione, le previsioni di Paolo Fox per Gennaio 2023

Il nuovo anno si apre con molte scartoffie lavorative sulla scrivania dei nati nello Scorpione. Sarà un periodo importante e frenetico dove metterete le basi per costruire il vostro futuro. Non c’è motivo di cambiare strategia, continuate a perseverare. Poche nuove in amore, vi sentite ancora fin troppo diffidenti per aprirvi. Lavorate su voi stessi e non forzatevi a frequentare chi vi crea solo fastidi.

Sagittario, le previsioni di Paolo Fox per Gennaio 2023

Tanta determinazione a Gennaio per i nati nel Sagittario. Marte vi è contro e proverà ad ostacolarvi, ma nulla può fermarvi in questo periodo. Siete carichi e pieni di iniziativa, avete via libera verso i vostri obiettivi. La vostra ambizione vi creerà nemici e sarà spesso fonte di discussioni. Tante avventure in ambito amoroso, ma poca fortuna per chi cerca qualcosa di più duraturo.

Capricorno, le previsioni di Paolo Fox per Gennaio 2023

Si apre male il nuovo anno per i nati nel Capricorno. Con Giove in opposizione, arrivano tante difficoltà in ufficio, tra scartoffie e colleghi meschini pronti a mettervi i bastoni tra le ruote. Ci sarà da faticare, in aggiunta allo stress per le grandi responsabilità sulle vostre spalle. Rilassatevi con l’amore: se eviterete di portarvi a casa lo stress lavorativo, la primavera arriverà molto prima del previsto.

Acquario, le previsioni di Paolo Fox per Gennaio 2023

Il nuovo anno riempie i nati nell’Acquario di energia e voglia di mettersi in gioco. Avrà effetti positivi soprattutto in ufficio, dove riuscirete a portarvi avanti con rinnovata concentrazione. Sfruttate questa carica per chiudere questioni annose e riorganizzarvi. Buone nuove anche per la vostra vita privata, è il momento perfetto per un progetto sentimentale ambizioso.

Pesci, le previsioni di Paolo Fox per Gennaio 2023

Mercurio e il Sole sorridono ai nati nei Pesci in questo primo mese del 2023. La loro influenza positiva vi dona fortuna e nuove opportunità lavorative: sfruttandole al meglio potreste aprire una nuova fase della vostra carriera. Molta forza in ambito amoroso, riuscirete a rafforzare il rapporto con chi amate, a patto di evitare malintesi e polemiche inutili.