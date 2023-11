Vieri e la risposta ad Adani, Cassano e Ventola: “Azioni legali per chi mi diffama”

Vieri ha risposto e minacciato le vie legali per chi diffama il suo nome e le sue scelte. Arriva così la risposta ai suoi tre ex amici.

Vieri ha risposto ad Adani, Cassano e Ventola che si erano affidati a un comunicato e diretta sui social per dire la loro versione dopo l’addio alla Bobo Tv. Tuttavia, non si è fatta attendere troppo la controffensiva dell’ex attaccante dell’Inter.

Vieri e la risposta ad Adani, Cassano e Ventola

Vieri ha immediatamente risposto al comunicato dei suoi tre ex amici e colleghi Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola. Dunque, continua la diatriba ormai a distanza visto che l’ex attaccante dell’Inter e gli altri tre hanno preso definitivamente strade diverse. Bobo non si è limitato a un semplice comunicato ma ha fatto parlare il suo avvocato e minacciando di intraprendere la via legale contro chi diffama il suo nome ed operato.

L’avvocato: “Azioni legali per chi mi diffama”

“L’Avvocato Danilo Buongiorno, di Milano, legale del sig. Christian Vieri comunica che a fronte di notizie, articoli e comunicazioni varie svolte attraverso fonti social, testate giornalistiche, testate web, blog e da singoli privati (connessi con i recenti fatti della Bobo Tv) aventi contenuti apertamente diffamatori, offensivi e denigratori dell’immagine privata e pubblica dello stesso, si riserva fin d’ora di agire sia in sede civile che in sede penale avanti l’autorità giudiziaria competente per la tutela dei diritti e degli interessi del proprio assistito”, si legge in una nota pubblicata dallo stesso Vieri sui propri profili ufficiali.