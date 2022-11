Oroscopo Paolo Fox settimanale 28 novembre-4 dicembre, le previsioni

Ecco l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, le previsioni dal 28 novembre al 4 dicembre per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro tra la fine di questo mese e l’inizio del prossimo? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo della Rai.

Paolo Fox, ecco l’oroscopo settimanale 21 al 27 novembre, le previsioni per tutti i segni

Si avvicina la fine di novembre e lo sguardo degli appassionati di astrologia è sempre rivolto al futuro.

Cosa prevede la lettura delle stelle di Paolo Fox nei prossimi giorni? Dicembre comincerà in modo positivo o avremo delle sfide da affrontare? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo televisivo de I Fatti Vostri per la prossima settimana. Scopriamo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox: cosa ci riserva il futuro dal 28 novembre al 4 dicembre?

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox Dicembre 2022: previsioni segno per segno

Ariete, le previsioni settimanali di Paolo Fox 28 novembre-4 dicembre

Si apre una settimana in cui i nati nell’Ariete si sentono pronti alla carica. Siete pieni di energia e ciò si ripercuote positivamente sia sul lavoro che in amore. Andate avanti a testa alta, nulla può fermarvi in questo periodo. La Luna è nel vostro segno e vi sostiene in ogni momento: il suo supporto sarà fondamentale per risolvere alcune crisi sentimentali.

Toro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 28 novembre-4 dicembre

Giorni positivi in arrivo per i nati nel Toro, soprattutto in ambito sentimentale. Più faticosa la situazione in ufficio, dove si apre un periodo complicato. Rimboccatevi le maniche e non perdete la concentrazione: siate consapevoli dei rischi a cui andate incontro e lavorate con precisione. In compenso godetevi una domenica carica d’amore, ve la siete meritata.

Gemelli, le previsioni settimanali di Paolo Fox 28 novembre-4 dicembre

I nati nei Gemelli potranno godersi una settimana senz’altro positiva.

Tutto a gonfie vele durante i primi giorni, senza ostacoli o fastidi di sorta. Se la cosa vi annoia, non disperate: potreste incorrere in qualche tonfo tra venerdì e sabato. Piccoli grattacapi che si riveleranno essere solo temporanei, riuscirete presto a raddrizzare la situazione.

Cancro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 28 novembre-4 dicembre

Novembre si chiude bene per i nati nel Cancro, che vedranno però messa alla prova la propria pazienza.

La settimana si apre e si chiude infatti con giornate piene di intralci fastidiosi, che vi faranno venire voglia di spaccare tutto. Fate un respiro profondo e perseverate, non ne vale la pena. Tutto tranquillo nel resto della settimana, sfruttate i giorni positivi per portarvi avanti.

Leone, le previsioni settimanali di Paolo Fox 28 novembre-4 dicembre

Si apre una finestra di grandi opportunità per i nati nel Leone. Se avete degli obiettivi sia in amore che sul lavoro, potrebbe finalmente presentarsi la giusta occasione.

Non fatevi trovare impreparati, coglietela al volo. In particolare concentrate i vostri sforzi nel fine settimana, le giornate più positive per voi nei prossimi giorni.

Vergine, le previsioni settimanali di Paolo Fox 28 novembre-4 dicembre

I nati nella Vergine dovranno tenere occhi e orecchie aperti. Da tempo cercate uno spiraglio per raggiungere il traguardo, con poca fortuna. Nei prossimi giorni la situazione potrebbe cambiare, ma dovrete essere rapidi e decisi. Il vostro obiettivo è dietro l’angolo, dovete solo aspettare il momento giusto.

Siate pazienti, ma non esitate quando conta davvero.

Bilancia, le previsioni settimanali di Paolo Fox 28 novembre-4 dicembre

Un saliscendi fastidioso aspetta i nati nella Bilancia nei prossimi giorni. Le grandi fortune di alcuni giorni, come mercoledì e sabato, verranno un po’ guastate da altre giornate senz’altro meno belle, caratterizzati da malanni e incrinature in alcuni rapporti. Prendete le cose come vengono e andate avanti, non ha senso rimuginare troppo su cose che non potete controllare.

Scorpione, le previsioni settimanali di Paolo Fox 28 novembre-4 dicembre

La settimana dei nati nello Scorpione parte decisamente bene, per poi chiudersi molto male. Procedete spediti durante i primi giorni, senza ostacoli e guidati da una forte sicurezza in voi stessi. Ne avrete molto bisogno anche verso la fine della settimana, dove inciamperete in una serie di ostacoli imprevisti. Non fatevi buttare giù dalla sfortuna, perseverate.

Sagittario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 28 novembre- 4 dicembre

Il cielo guarda male i nati nel Sagittario nei prossimi giorni. Con Nettuno contrario e la Luna in opposizione c’è poco da stare allegri. Non è il momento di progetti rischiosi, non mettete a rischio cose a cui tenete. Meglio mettere tutto in stallo e dedicarsi ad altro per il momento, aspettate un periodo più propizio. Screzi anche in amore, potreste fare qualche litigata di troppo.

Capricorno, le previsioni settimanali di Paolo Fox 28 novembre-4 dicembre

Ci sarà da sudare nei prossimi giorni per i nati nel Capricorno. Il supporto di Giove nei primi giorni vi rende ottimisti, ma la situazione si capovolgerà presto. Tante beghe e tanti muri da metà della settimana in poi, con venerdì particolarmente negativo. Preparatevi al peggio ma non siate rinunciatari: affrontate ogni impedimento senza buttarvi giù.

Acquario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 28 novembre-4 dicembre

Si apre con un po’ di amarezza la settimana dei nati nell’Acquario. Non avete ottenuto i risultati che volevate e siete un po’ pervasi da un senso di delusione. Questa frustrazione vi dara noia a giorni alterni, in un periodo comunque relativamente positivo. Non rimuginate troppo sul latte versato, è ora di guardare avanti.

Pesci, le previsioni settimanali di Paolo Fox 28 novembre-4 dicembre

I nati nei Pesci potranno godersi un periodo davvero speciale nei prossimi giorni, sia in positivo che in negativo. Alternate giorni fortunati ad altri un po’ meno, che riuscite a superare in scioltezza. Avete davanti bivi importanti per il vostro futuro, non avrete problemi se continuerete a procedere decisi sulla vostra strada. In amore, avete la Luna nel segno che vi dona chiarezza e serenità.