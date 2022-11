Oroscopo Paolo Fox settimanale 21-27 novembre, tutte le previsioni

Ecco l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, le previsioni dal 21 al 27 novembre per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro negli ultimi giorni di novembre? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo della Rai.

Paolo Fox, ecco l’oroscopo settimanale 21 al 27 novembre, le previsioni per tutti i segni

Si avvicina la fine di novembre e lo sguardo degli appassionati di astrologia è sempre rivolto al futuro.

Cosa prevede la lettura delle stelle di Paolo Fox nei prossimi giorni? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo televisivo de I Fatti Vostri per la prossima settimana. Scopriamo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox: cosa ci riserva il futuro dal 21 al 27 novembre?

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox Dicembre 2022: previsioni segno per segno

Ariete, le previsioni settimanali di Paolo Fox 21-27 novembre

Si apre una settimana a due facce per i nati nell’Ariete.

Da un lato, i primi giorni saranno particolarmente positivi, con qualche sprazzo di vibrazioni positive e buona sorte nel weekend. Dall’altro, la seconda metà della settimana è pronta a riservarvi brutte sorprese tra beghe in ufficio e incertezza in amore. Siate pronti a tutto e conservate le forze per i momenti bui.

Toro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 21-27 novembre

I nati nel Toro dovranno allacciarsi le cinture, non sarà una settimana facile.

Valutate bene ogni situazione prima di agire d’impulso, la pazienza è vostra alleata. Non vi demoralizzate e fatevi strada tra gli ostacoli fino al weekend, quando potrete finalmente tirare un respiro di sollievo e godervi qualche impeto di passione.

Gemelli, le previsioni settimanali di Paolo Fox 21-27 novembre

Molto sudore nei prossimi giorni per i nati nei Gemelli, che però riusciranno a godersi il frutto del loro lavoro. Alcune situazioni in ufficio potrebbero infastidirvi ma pazientate: alla fine ne varrà la pena.

Un po’ irritanti anche le questioni di cuore. Siete turbati dalla mancanza di progressi. Siete fermi da troppo tempo nello stesso punto, il vostro amore è stagnante. Aspettate chiarezza nei prossimi giorni.

Cancro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 21-27 novembre

Una settimana piena di difficoltà aspetta i nati nel Cancro. Pochi momenti veramente memorabili, tanti che vorrete presto mettervi alle spalle. È però inutile piangere per il latte versato. Tra un problema e l’altro cercate di ritagliarvi del tempo per programmare al meglio il vostro futuro.

Non ignorate i campanelli d’allarme, rischiate di pregiudicare la vostra situazione, sia al lavoro che in amore.

Leone, le previsioni settimanali di Paolo Fox 21-27 novembre

Buona sorte all’orizzonte per i nati nel Leone. Tutto a gonfie vele sia al lavoro che in amore, riuscirete a godervi i prossimi giorni senza troppi pensieri. Vi sentite più forti e in salute che mai, pronti ad affrontare qualunque sfida. Non lasciate però che la vostra sicurezza si trasformi in arroganza.

Sottovalutare i rischi non è mai una buona idea.

Vergine, le previsioni settimanali di Paolo Fox 21-27 novembre

Una ventata di positività travolgerà i nati nella Vergine nei prossimi giorni. Grandi opportunità in ufficio, ma anche nuove intriganti conoscenze in amore. Tutte novità incoraggianti che vi daranno una carica di ottimismo ed allegria. In particolare, occhio al mercoledì. Sarà il giorno più favorevole, il momento perfetto per prendersi qualche rischio in più.

Bilancia, le previsioni settimanali di Paolo Fox 21-27 novembre

I nati nella Bilancia potranno godersi qualche giorno particolarmente positivo. La fortuna è dalla vostra, soprattutto nel weekend e nonostante i molti ostacoli lavorativi, avete la determinazione per gestirli con facilità. Più traballante la situazione in amore, potreste incontrare qualche fastidio di troppo. Siate comprensivi e aperti con il vostro partner, non cedete all’insofferenza.

Scorpione, le previsioni settimanali di Paolo Fox 21-27 novembre

Buone nuove nei prossimi giorni per i nati nello Scorpione. La settimana vi darà pochi grattacapi e tante opportunità di relax. In ufficio nulla riuscirà a rallentare i vostri progressi, procedete spediti verso un weekend privo di stress. È in questi giorni che potrete dare la giusta attenzione alla vostra vita amorosa. Voi e il vostro partner vi meritate un po’ di tempo per voi.

Sagittario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 21-27 novembre

Tutto tace all’orizzonte per i nati nel Sagittario. Saranno giorni un po’ noiosi e fiacchi senza troppi acuti, né positivi né negativi. Non è ideale, ma non è il caso di agitare troppo le acque. Passate avanti e recuperate nel weekend, dove potrete sfogare un po’ la vostra passione e la vostra voglia di azione. Attenti però a non tirare troppo la corda, potreste soffrirne sia in ufficio che in amore.

Capricorno, le previsioni settimanali di Paolo Fox 21-27 novembre

I nati nel Capricorno hanno la fortuna dalla loro parte nei prossimi giorni. Per la prima volta da un po’ di tempo, tutto sembra girare per il verso giusto. Concedetevi il lusso di farvi cullare dalla buona sorte, dopo così tanta fatica ve lo meritate. Potrete godervi anche dei veri e propri fuochi d’artificio in amore, omaggio dell’influenza della Luna e di Venere.

Acquario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 21-27 novembre

La Luna nel segno regala ai nati nell’Acquario un fine settimana con i fiocchi. Le coppie avranno modo di ritrovare la propria intimità, mentre i single potrebbero scovare l’amore in posti inaspettati. Settimana positiva su tutta la linea, a parte un piccolo inciampo di mercoledì. Non buttatevi giù e resistete fino al weekend.

Pesci, le previsioni settimanali di Paolo Fox 21-27 novembre

Settimana dolceamara in arrivo per i nati nei Pesci. Giorni ottimi alternati ad altri dimenticabili, un periodo altalenante che vi manderà un po’ in confusione. Cercate di non perdere troppo la calma, superate i vari ostacoli con pazienza. Agendo per rabbia non farete che ingigantire i problemi e peggiorare la situazione.