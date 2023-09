Alessandro Fella, chi è l’attore di Maria Corleone: vita privata, carriera, fidanzata

Chi è Alessandro Fella, noto attore italiano. È tra i protagonisti della serie Maria Corleone, nei panni del procuratore Luca Spada. Cosa sappiamo sul suo conto? Scopriamo qualche dettaglio in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Alessandro Fella, vita privata e carriera dell’attore di Maria Corleone

Nato a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, il 15 aprile 1988, Alessandro Fella ha 35 anni ed è un noto attore italiano. Cresciuto sul palco del teatro con la compagnia I Legnanesi, si forma artisticamente nel capoluogo lombardo, studiando alla Scuola di cinema e teatro ELF TEATRO e diplomandosi alla Scuola internazionale di Teatro Arsenale. Subito dopo il diploma forma la sua compagnia teatrale, La compagnia scattante, con cui si esibisce in giro per Milano. In seguito si trasferisce a Roma dove partecipa a diversi laboratori teatrali, uno dei quali sotto Danny Lemmo.

Comincia a farsi conoscere dal pubblico televisivo nel 2018, quando entra a far parte del cast de La compagnia del cigno. Negli anni successivi recita in molte serie televisive apprezzate da pubblico e critica. È nel cast de Il paradiso delle signore per la terza, quarta e quinta stagione, oltre che in quello di Barbarians 2 e di Oltre la soglia. Nel 2023 torna in tv nel ruolo del procuratore Luca Spada nella nuova serie Mediaset Maria Corleone. Sono attese inoltre le uscite di altri due progetti dell’attore, Monterossi 2 e Ride Out.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Vita privata: fidanzata, Instagram

Le informazioni sulla vita privata e sentimentale di Alessandro Fella sono parecchio limitate. Al momento non si hanno notizie di una sua possibile fidanzata, per cui si presume che l’attore sia ancora single. Pochi indizi anche sui suoi profili social: il suo account su Instagram ha un seguito di oltre 38mila follower ma è focalizzato soprattutto sulla sua carriera attoriale.