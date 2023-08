Allerta meteo gialla 2 agosto, su Friuli Venezia Giulia: temporali e Avviso della Protezione Civile

Allerta meteo annunciata nella regione del Friuli Venezia Giulia con forti precipitazioni che già stanno causando molti danni in diverse zone. I Vigili del Fuoco sono già a lavoro con la Protezione Civile che monitora la situazione.

Allerta meteo gialla 2 agosto, su Friuli Venezia Giulia: temporali

Allerta gialla per rischio temporali, mercoledì 2 agosto, su Friuli Venezia Giulia. Il Nord continua ad essere al centro di un tempo instabile con forti precipitazioni che stanno causando tanti e diversi danni, con rischi molto alti per i cittadini. Così il Dipartimento della Protezione Civile ha voluto evidenziare le zone più, appunto, a rischio per informare le istituzioni e gli stessi cittadini a stare attenti.

📅 Mercoledì #2agosto

🟡🔔 #allertaGIALLA per rischio temporali in Friuli Venezia Giulia

Avviso della Protezione Civile

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene

