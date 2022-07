Tragedia a Santa Severa, litorale della provincia a nord di Roma, dove un bambino di due anni e mezzo è morto annegato mentre si trovava in spiaggia. Le circostanze sono ancora da accertare con precisione.

Roma, bimbo di due anni e mezzo annega a Santa Severa

Il piccolo che si trovava sull’arenile è finito in acqua per motivi ancora da accertare e che saranno allo studio degli inquirenti. Immediatamente sono scattati i soccorsi, ma per il piccolo di due anni e mezzo non c’è stato nulla da fare.

I medici del 118 hanno provato a rianimarlo in tutti i modi possibili, ma tutti gli sforzi sono stati inutili. Su questa ennesima tragedia che ha coinvolto un bimbo piccolissimo indagano i carabinieri di Civitavecchia. Sono ancora tutte da appurare le circostanze che hanno portato il bimbo a finire in mare e annegare.