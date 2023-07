Oroscopo Branko Agosto 2023, previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta nelle prossime settimane? Ecco l'oroscopo di Branko per Agosto 2023. Tutte le previsioni, segno per segno.

Oroscopo Branko, le previsioni per Agosto 2023. Cosa ci riserva il futuro nelle prossime settimane d’estate? Diamo uno sguardo al futuro con la lettura delle stelle segno per segno del famoso astrologo di RDS.

Oroscopo Branko Agosto 2023, le previsioni segno per segno

Gli appassionati di astrologia guardano al futuro anche durante l’estate, più calda che mai. Con gli occhi puntati alle stelle, cercano indizi sull’influenza degli astri. Ecco le previsioni dell’Oroscopo per il mese di Agosto 2023 secondo l’amato astrologo di RDS Branko, pubblicate nel suo libro Calendario Astrologo 2022. Cosa ci riserva l’Oroscopo nelle prossime settimane? Scopriamo insieme tutte le previsioni, segno per segno.

Ariete, le previsioni di Branko per Agosto 2023

In amor vince chi fugge, cari nati nell’Ariete. Siete protagonisti di un tira e molla continuo, che accende la vostra estate con il fuoco della passione. Per alimentarne le fiamme non dovrete dimostrarvi ossessionati, ma imparare ad attendere, a farvi desiderare. Se c’è davvero qualcosa in pentola, avrete modo di scoprirlo molto presto.

Toro, le previsioni di Branko per Agosto 2023

Sguardo lontano per i nati nel Toro. Guardate al futuro e al passato allo stesso tempo. A quel che vorreste essere e a quello che vorreste essere stati. Siete persi tra sogni e malinconia e trascurate la cosa più importante, il vostro presente. Siete così impegnati a rivangare vecchie rogne e a pianificare situazioni ipotetiche che il tempo inizia a scorrervi tra le mani. Smettete di rimuginare e agite.

Gemelli, le previsioni di Branko per Agosto 2023

Si apre un agosto speciale per i nati nei Gemelli. Tante occasioni d’oro nel mese più caldo dell’anno, sia per quanto riguarda il lavoro che l’amore. Sono chance da prendere al volo, cercate di vivere al massimo ora che ne avete finalmente la possibilità. Occhio solo a non crogiolarvi troppo nella vostra fortuna, potreste pagare cara la mancanza di umiltà.

Cancro, le previsioni di Branko per Agosto 2023

Estate bollente in arrivo per i nati nel Cancro. Dopo un anno di fatiche, quest’estate vi darà molte opportunità per sfogarvi e lasciarvi un po’ andare. Tante occasioni anche per riaccendere un po’ la passione per le coppie di lunga data, e per vivere avventure piccanti per chi è invece ancora single. Mettete da parte per un po’ le preoccupazioni, vi siete meritati un periodo di pausa da tutto.

Leone, le previsioni di Branko per Agosto 2023

Precisione e velocità per i nati nel Leone. Non importa quanto lavoro vi mettano sul groppone, gli astri vi donano l’entusiasmo e la forza di volontà necessarie per andare dritti sulla vostra strada. Avete l’occhio fino in queste settimane, nessun dettaglio sembra sfuggirvi e siete pronti a sfruttarli a vostro vantaggio. Occhio solo a non sfiancarvi troppo, anche l’entusiasmo ha i suoi limiti.

Vergine, le previsioni di Branko per Agosto 2023

È il momento di fare due chiacchiere per i nati nella Vergine. Avete la testa dura e siete circondati da persone ancor più toste di voi. Non andrete molto lontano continuando a puntare i piedi. L’unico modo per risolvere la situazione è di sedervi e cercare un compromesso che renda tutti soddisfatti. Difendete le vostre posizioni, ma siate pronti ad accogliere un punto di vista differente.

Bilancia, le previsioni di Branko per Agosto 2023

Venere conforta i nati nella Bilancia nel mese di agosto. Il pianeta dell’amore vi guida verso una maggiore comprensione dei vostri sentimenti e bisogni, non necessariamente incontrando un’altra persona. Solo imparando a voler del bene prima a voi stessi sarete pronti a costruire un rapporto sano. Guardate a voi stessi con la stessa indulgenza che concedete ai vostri amanti.

Scorpione, le previsioni di Branko per Agosto 2023

Tempo si scambi per i nati nello Scorpione. Tante opportunità economiche all’orizzonte, sta a voi cercare di sfruttarle nel miglior modo possibile. Tenete sempre a mente le vostre necessità prima di prendere rischi troppo grossi, peccare di cupidigia potrebbe costarvi caro. Sapete bene cosa avete in mano, non lasciatevi trascinare dalla fretta e attendete il momento giusto.

Sagittario, le previsioni di Branko per Agosto 2023

Un mese carico di sentimenti per i nati nel Sagittario. Avete bisogno di qualcuno che sia in grado di comprendervi a tutto tondo, con il quale possiate essere voi stessi. Ne avete abbastanza di nascondervi e di fare buon viso a cattivo gioco. Non accettate più compromessi, date priorità a chi accetta la realtà del vostro cuore senza eccezioni.

Capricorno, le previsioni di Branko per Agosto 2023

Una nube di gelosia incupisce i nati nel Capricorno. La vostra mente è carica di dubbi e paranoie, che vi impediscono di valutare oggettivamente la situazione attorno a voi. Vedere rivali e nemici ovunque non vi aiuta, rischiate di sembrare ossessivi ed ipercritici. Prendetevi del tempo per guardare dentro di voi e cercare la fonte del vostro malessere. Potrebbe nascondersi dove meno ve lo aspettate.

Acquario, le previsioni di Branko per Agosto 2023

La vena artistica dei nati nell’Acquario è molto ispirata quest’estate. Nel vostro piccolo sentite il bisogno di mettere a fuoco i vostri sentimenti e di usarli per creare qualcosa di vostro. Non c’è nulla di male nell’espandere i propri orizzonti, non abbiate paura di lanciarvi anche in campi che vi sembrano troppo lontani dalla vostra quotidianità. Potreste scoprire un lato di voi inedito e pieno di potenziale.

Pesci, le previsioni di Branko per Agosto 2023

Un ritorno inaspettato scuote i nati nei Pesci. Una vecchia conoscenza o un progetto che credevate ormai accantonato risbucano nella vostra vita, pronti a sconvolgere gli equilibri. La scelta dipende solo ed esclusivamente da voi. Siete disposti a tornare sui vostri passi e rischiare tutto o siete cambiati troppo per riprendere in mano i vecchi giocattoli?