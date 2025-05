Versilfood rilancia a TUTTOFOOD 2025: nuovi prodotti, più tecnologia e sguardo al futuro

Dopo quasi quarant’anni di attività, Versilfungo SpA – con il marchio Versilfood – si prepara a presentare importanti novità a TUTTOFOOD 2025, la fiera internazionale dell’agroalimentare in programma dal 5 all’8 maggio a Milano Rho Fiera. L’azienda, con sede a Camaiore (Lucca) e attiva nella lavorazione di funghi, frutti di bosco, ortaggi e piatti pronti surgelati, sarà presente nel padiglione 7, dedicato al settore Frozen Food.

Un nuovo mix esotico per il retail

Tra le novità in arrivo, spicca il debutto del nuovo Mix di Frutta Esotica, una selezione di frutti provenienti da fornitori qualificati in Sud America e Africa. Il prodotto sarà distribuito inizialmente con il marchio Versilfood, in confezioni da 300g in ecobag, con l’obiettivo di ampliare presto l’offerta anche al canale private label. “Essere presenti a TUTTOFOOD è per noi un momento chiave per rafforzare le relazioni, raccontare i nostri progetti e presentare una novità in cui crediamo molto”, spiega Tommaso Rocca, presidente del CdA. “Stiamo attraversando una fase di crescita importante, spinta da investimenti e da una visione che punta a innovare nel rispetto della nostra storia e dei valori fondanti: qualità, sostenibilità e adattabilità”.

Nuove linee produttive e piatti pronti

Accanto ai nuovi prodotti, l’azienda ha avviato una fase di ampliamento industriale con il raddoppio dello stabilimento produttivo, l’installazione di quattro nuove linee di confezionamento ad alta automazione e la realizzazione di una nuova area laboratorio dedicata ai piatti pronti surgelati. La gamma comprenderà non solo le specialità vegetali, ma anche nuove proposte a base di carne e pesce. È previsto anche l’ampliamento dell’area di stoccaggio a temperatura negativa. Versilfood punta da sempre su tecnologie avanzate come la selezionatrice ottica Dryce, capace di garantire standard elevati di sicurezza alimentare e qualità del prodotto. Il tutto con un occhio attento all’ambiente, elemento centrale nella strategia dell’azienda. Sul fronte della comunicazione, il marchio continua a rafforzare la propria presenza digitale, offrendo contenuti e consigli utili attraverso sito web e canali social, in un’ottica di promozione della cultura alimentare e del benessere. Con una crescita solida alle spalle e una forte spinta verso l’innovazione, Versilfood si prepara a portare il meglio della natura sulle tavole italiane e internazionali.