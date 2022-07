Oroscopo, Luna Nuova in Leone dal 28 luglio: effetti su tutti i segni zodiacali

Oroscopo, dal 28 luglio arriva la Luna Nuova in Leone: cosa significa? Che effetti avrà su tutti i segni zodiacali?

Oroscopo, Luna Nuova in Leone dal 28 luglio: cosa vuol dire? Che effetti avrà questa luna su tutti i segni zodiacali? Scopriamo il significato e le caratteristiche dell’influenza dell’astro sul nostro umore sul nostro futuro.

Oroscopo, il significato della Luna Nuova in Leone: cosa vuol dire?

A partire dal 28 luglio 2022, comincia un nuovo importante periodo astronomico. Ha infatti inizio una nuova fase lunare, che vede la Luna Nuova nel segno del Leone fino al 27 agosto 2022.

Cosa significa? Di norma la fase di novilunio fa ad indicare un periodo di rinascita e rivalsa, ovvero l’avvento di nuove opportunità. In aggiunta, si tratta di un ottimo momento per prepararsi al futuro e dare inizio a nuovi progetti. La sua congiunzione con la costellazione del Leone porta inoltre ad un flusso di rinnovata forza ed energia. La sua influenza ci rende impazienti e pronti a scattare, ci riempie di voglia di fare e di sicurezza nei nostri mezzi.

Condizionati dalla Luna Nuova, ci sentiremo quindi pronti ad inseguire i nostri desideri, ignorando ogni problema o difficoltà sul nostro cammino.

LEGGI ANCHE: Oroscopo Branko Estate 2022: quali sono i segni più fortunati?

L’influenza del novilunio, segno per segno

In che modo allora la Luna Nuova in Leone influenza l’umore e il futuro di tutti i segni zodiacali? Ecco quali sono i segni che subiranno maggiormente l’influenza degli astri in questo periodo: