Oroscopo Branko settimanale 9-15 gennaio, previsioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo settimanale di Branko, le previsioni dal 9 al 15 gennaio per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi primi giorni del 2023? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo italiano.

Branko, ecco l’oroscopo settimanale 9-15 gennaio, le previsioni per tutti i segni

Cosa prevede la lettura delle stelle di Branko nei prossimi giorni? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo di RDS per la prossima settimana.

Con quali sfide e eventi inaspettati si aprirà questo 2023? Quali saranno i segni più fortunati? Scopriamo il suo oroscopo settimanale, con le dritte sul futuro dal 9 al 15 gennaio.

Ariete, le previsioni settimanali di Branko 9-15 gennaio

Il 2023 parte a gonfie vele per i nati nell’Ariete. Gli astri vi supportano e trascinano verso il successo.

Sfruttate al meglio queste giornate fortunate e riuscirete a fare decisi passi avanti, soprattutto in ambito lavorativo. Non c’è tempo per esitare, se avete un progetto, un’idea o un desiderio è il momento migliore per mettersi in gioco e inseguirli.

Toro, le previsioni settimanali di Branko 9-15 gennaio

Un Venere nervoso turba la settimana dei nati nel Toro. Vi scontrerete spesso contro un muro nel tentativo di comprendere il vostro partner.

È difficile gestire il rapporto quando non si riesce a trovare un’intesa neanche sulle piccole cose. Va molto meglio sul lavoro, anche se avrete bisogno di concentrarvi al massimo. I vostri sforzi saranno riconosciuti, reggerete le nuove responsabilità sulle vostre spalle senza troppi patemi.

Gemelli, le previsioni settimanali di Branko 9-15 gennaio

Un futuro luminoso in questi giorni per i nati nei Gemelli. Gli astri vi sorridono e si vede, vi sentite più forti e ottimisti che mai.

Avete la fortuna dalla vostra, forse è il momento per qualche mossa rischiosa che rimandate da un po’. La tanta positività vi rende generosi e affettuosi, condividete questo periodo fortunato coltivando i vostri affetti. Dedicate più tempo alle persone a cui tenete.

Cancro, le previsioni settimanali di Branko 9-15 gennaio

Il ritorno alla quotidianità è molto pesante per i nati nel Cancro, che già rimpiangono le feste natalizie. Nonostante la pausa vi sentite più stanchi e demotivati di prima, potreste aver bisogno di qualche giorno in più per ricaricare le batterie.

Quando non è possibile, provate a costruirvi dei momenti solo per voi tra una sudata lavorativa e l’altra. Prendetevi cura di voi stessi e dei vostri bisogni.

Leone, le previsioni settimanali di Branko 9-15 gennaio

I nati nel Leone sono pronti a rimboccarsi le maniche. Venere contro porta un po’ di nervi tesi, sia in amore che in ufficio, ma nulla che non si possa superare con un po’ di determinazione e voglia di fare.

E in questi giorni sono qualità che non vi mancano. In particolare in ufficio, siete pronti a lottare per ogni centimetro in questi primi giorni del 2023. Continuate così!

Vergine, le previsioni settimanali di Branko 9-15 gennaio

Il 2023 inizia con ottimismo per i nati nella Vergine. Le feste vi hanno rigenerato completamente, non vedete l’ora di rimettervi in gioco e provare a vedere cosa ha in serbo per voi il nuovo anno.

Strada libera per voi in questi primi giorni, senza grattacapi a disturbare il vostro contagioso buon umore. Avrete modo di prendervi molte soddisfazioni, soprattutto in ambito lavorativo.

Bilancia, le previsioni settimanali di Branko 9-15 gennaio

Giorni molto zuccherosi in arrivo per i nati nella Bilancia. Il supporto di Venere vi difende dalla pressione drenante di Giove, e vi trasforma in una sfera di ottimismo e tenerezza che ravviva la giornata di chiunque vi giri intorno. Un’aura di positività che vi porterà ad incontrare molte persone interessanti, avrete l’imbarazzo della scelta.

Scorpione, le previsioni settimanali di Branko 9-15 gennaio

L’anno nuovo dei nati nello Scorpione comincia con qualche battibecco di troppo. Risbucano vecchi rancori e questioni che avete fatto di tutto per nascondere sotto il tappeto, è l’ora di fare i conti. Non tutto il male vien per nuocere. Meglio togliersi subito il dente, piuttosto che lasciare che la situazione peggiori ulteriormente. Togliersi questo peso sarà un sollievo, ne sarà valsa la pena.

Sagittario, le previsioni settimanali di Branko 9-15 gennaio

I nati nel Sagittario sono pronti a prendere il toro per le corna nei prossimi giorni. Avete energia da vendere, siete pronti ad accelerare a manetta verso i vostri obiettivi. Avere Giove dalla vostra parte vi aiuta senz’altro, sia sul lavoro che in ambito finanziario: i soldi in più fanno sempre comodo. Potrebbe essere il momento giusto per dare il via ad un progetto serio, provate a sognare in grande!

Capricorno, le previsioni settimanali di Branko 9-15 gennaio

Soldi e grande parlantina in questi giorni per i nati nel Capricorno, che si godranno un momento più che positivo. Il Sole vi dona forza e sicurezza nei vostri mezzi, mentre grazie a Mercurio avete sempre la battuta giusta per conquistare chiunque. Questo fascino vi servirà bene sia sul lavoro che nelle tresche amorose. Come se non bastasse, è in arrivo una inaspettata ma gradita sorpresa monetaria.

Acquario, le previsioni settimanali di Branko 9-15 gennaio

I nati nell’Acquario sentono il richiamo dell’amore in questi gelidi giorni di gennaio. Troppe volte in passato avete dato la priorità ad altri aspetti della vostra vita. Provate, per una volta, ad ascoltare i desideri del vostro cuore. Non avete tempo da perdere: Venere sarà con voi e vi porterà bene, ma per un brevissimo lasso di tempo. Agite con decisione o potreste perdere il treno.

Pesci, le previsioni settimanali di Branko 9-15 gennaio

Bando all’impulsività nei prossimi giorni per i nati nei Pesci. Le emozioni del momento rischiano di portarvi sulla strada sbagliata, soprattutto su questioni che vi stanno particolarmente a cuore. Fate respiri profondi e valutate la situazione in modo razionale, cercate di prendere una decisione solo dopo averci ragionato a lungo. Non è il momento per fare voli pindarici, siate realistici e onesti con voi stessi.