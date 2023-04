Chi è Liliana Cavani: età, film, serie tv, premi, riconoscimenti

Liliana Cavani è una regista e sceneggiatrice italiana, ospite del programma Oggi è un altro giorno su Rai 1.

Chi è Liliana Cavani

Liliana Cavani è una regista e sceneggiatrice che attualmente ha 90 anni. Cresciuta a Carpi, in provincia di Modena, è nata il 2 gennaio 1933 ed è figlia di un architetto mantovano e di una casalinga carpigiana. La sua passione per il cinema è nata grazie alla mamma, tanto che dopo aver conseguito il diploma di maturità classica presso il Liceo Muratori di Modena, si è laureata in lettere antiche presso l’Università di Bologna nel 1959. Successivamente, per coltivare la sua passione, si diploma poi presso il Centro sperimentale di cinematografia di Roma con il cortometraggio La battaglia, vincendo il “Ciak d’oro” che il Centro conferiva al miglior saggio di fine corso. Inizia dunque a realizzare documentari e film-inchieste di stampo sociale e politico per la Rai tra i quali citiamo La storia del Terzo Reich, La donna nella resistenza, La casa in Italia.

Esordio e film di Liliana Cavani

Il 1966 è una data importante per Liliana perchè con Francesco d’Assisi realizza il suo primo film. Nel 1968 firma il nuovo film Galileo (in concorso al Festival di Venezia) con il quale mette a fuoco il conflitto tra scienza e religione. Nel 1970 gira I cannibali, rivisitazione in chiave moderna dell’Antigone di Sofocle. Nel 1977 gira Al di là del bene e del male che racconta le ultime vicende della vita di Nietzsche, focalizzandosi sul rapporto con Lou Andreas-Salomè e Paul Rée.

Nel 2004 gira la fiction televisiva De Gasperi, l’uomo della speranza, con Fabrizio Gifuni e Sonia Bergamasco, dedicata al celebre statista e trasmessa su Rai 1. Nel 2008 è la regista della fiction Einstein.

Riconoscimenti e premi

Il 9 dicembre 1999 riceve a Roma la laurea honoris causa in Scienze della comunicazione dall’Università LUMSA. Nel 2012 ha ricevuto il Premio Federico Fellini 8 1/2 per l’eccellenza artistica al BIF&ST di Bari; nello stesso anno ha inoltre ricevuto il David speciale alla carriera.