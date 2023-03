Massimiliano Salvi, chi è il compagno di Cristiana Ciacci: carriera, vita privata, età

Chi è Massimiliano Salvi, compagno di vita di Cristiana Ciacci. Scopriamo qualcosa in più sul fidanzato e futuro marito della figlia del cantante anni Sessanta Little Tony, scomparso nel 2013. Che lavoro fa? Quanti anni ha? Come ha conosciuto Cristiana?

Massimiliano Salvi, chi è il compagno di Cristiana Ciacci: vita privata e carriera

Massimiliano Salvi è un nome noto soprattutto ai fan di Little Tony e della sua famiglia. L’uomo è infatti il compagno di vita di Cristiana Ciacci, nota figlia del celebre cantante anni Sessanta. Nato a Cagliari nell’agosto del 1977, Salvi ha 45 anni e non è un nome noto nel mondo dello spettacolo. È un medico molto affermato, con una lunga carriera di successo nella sua professione. Specializzato in Ortopedia, Traumatologia e Medicina Fisica e Riabilitativa, si occupa da anni di chirurgia protesica del ginocchi e dell’anca, anche in ambito sportivo. È infatti da anni consulente ortopedico per il Cagliari, squadra di calcio con una lunga storia tra serie A e serie B. È inoltre professore associato di Ortopedia e Traumatologia all’Università degli Studi di Cagliari, dove si è anche reso autore di diverse pubblicazioni.

Vita privata, la storia d’amore con Cristiana: figli, matrimonio

Massimiliano e Cristiana stanno insieme ormai da ben dodici anni. Salvi è il padre di due dei cinque figli della cantante, Melania e Mattia. La Ciacci è perdutamente innamorata di lui, che considera il suo vero amore. Salvi è sempre stato molto comprensivo con lei, soprattutto per quanto riguarda la sua lotta con l’anoressia: “Lui per i primi due anni, ogni volta che andavamo fuori, cenava da solo e mi portava lo stesso con sé…Lui capiva che la mia anoressia era una risposta ai miei problemi, non mi ha mai ossessionato”.

Nel 2021, ospite a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, la figlia di Little Tony ha annunciato le sue future nozze con Massimiliano. Sarà il primo matrimonio per la cantante: “Non mi sono mai sposata e lo aspettavo davvero con tutto il cuore”. La proposta è arrivata a dicembre del 2021, ma il medico cercava l’occasione giusta già da tempo: “Ho girato per 6 mesi con un anello in tasca, non trovavo il momento giusto”. La coppia ha anche annunciato la data delle fatidiche nozze: si sposeranno d’estate, l’11 giugno 2023.