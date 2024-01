Grande Fratello, possibili squalifiche e un rientro nella casa

Grande Fratello, la puntata di lunedì 8 gennaio 2024 potrebbe regalare diversi colpi di scena come delle squalifiche per qualcuno. Inoltre, è già stato annunciato un rientro nella casa.

Lunedì 8 gennaio 2024 ritorno in prima serata su Italia 1 il programma Mediaset del Grande Fratello. La prima puntata del 2024 si potrebbe aprire con alcuni colpi di scena, ossia delle possibili squalifica come ha fatto trapelare il sito di ComingSoon “Rosy, Anita, Giuseppe Garibaldi, Massimiliano Varrese e Letizia Petris dovranno rispondere delle loro azioni e parole“.

Anche l’opinionista Viviana Bazzani ha espresso su TikTok il suo punto di vista sulla questione: “Rosy, Anita, Giuseppe Garibaldi, Massimiliano Varrese e Letizia Petris. Questi sono gli individui che lunedì verranno convocati in studio e verrà fatto vedere loro un video sugli atteggiamenti adottati nei confronti di Beatrice Luzzi dopo la notizia della morte del papà. Di Beatrice in queste ore si sa poco, le notizie sono discordanti, già non doveva entrare la scorsa volta quando era uscita e poi c’e stato questo colpo di scena. Il Grande Fratello di quest’anno ce ne ha fatti vivere tanti di colpi di scena. Tutto può succedere, anche un Televoto”.