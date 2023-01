Oroscopo Branko febbraio 2023: previsioni segno per segno

Cosa ci riserva il futuro nel mese di carnevale? Ecco le previsioni dell’Oroscopo di Branko per Febbraio 2023. Diamo uno sguardo al futuro con la lettura delle stelle segno per segno del famoso astrologo.

Oroscopo Branko Febbraio 2023, le previsioni segno per segno

È già passato un mese in questo nuovo anno e gli appassionati di astrologia guardano con attenzione le stelle, in cerca di indizi sul proprio futuro. Ecco le previsioni dell’Oroscopo per il mese di Febbraio 2023 secondo l’amato astrologo di RTS Branko, pubblicate nel suo libro Calendario Astrologo 2022. Cosa ci riserva l’Oroscopo il mese prossimo? Scopriamo insieme tutte le previsioni, segno per segno.

Ariete, le previsioni di Branko per Febbraio 2023

Si apre un febbraio favorevole per i nati nell’Ariete. Dimenticatevi i problemi monetari, qualche nuova entrata inaspettata vi farà tirare un sospiro di sollievo. Con meno pensieri in testa, è il momento di approfondire le conoscenze di amici e colleghi. Potreste trovare il contatto giusto per fare qualche passo avanti a livello lavorativo.

Toro, le previsioni di Branko per Febbraio 2023

Sguardo alle stelle per i nati nel Toro. Il vostro cielo vede un Sole e un Venere positivi, oltre ad un Mercurio favorevole che vi darà una marcia in più nello sbloccare circostanze un po’ troppo enigmatiche per i vostri gusti. Siate aperti alle nuove conoscenze, fate entrare nuove persone nella vostra vita. Cercate di essere più affettuosi con le persone vicine a voi.

Gemelli, le previsioni di Branko per Febbraio 2023

Febbraio comincia col botto per i nati nei Gemelli. I primi giorni promettono benissimo, nulla sembra in grado di fermarvi. Attenti però a non adagiarsi sugli allori. Alcuni cambiamenti repentini potrebbero stravolgere i vostri piani. In particolare un Venere capriccioso potrebbe mettervi i bastoni tra le ruote, creando conflitti e litigi evitabili. Cercate di essere più aperti e sinceri con chi amate.

Cancro, le previsioni di Branko per Febbraio 2023

I nati nel Cancro dovranno fare i conti con una valanga di stravolgimenti. La vostra routine potrebbe cambiare da un momento all’altro, creando molta confusione nella vostra vita. La saggezza di Giove vi guida in questo periodo complicato, riuscirete a trovare la luce in fondo al tunnel con pazienza e dedizione. Guardate al futuro con ottimismo, a prescindere da quanti ostacoli vi ritroverete sul vostro cammino.

Leone, le previsioni di Branko per Febbraio 2023

La Luna piena riaccende la voglia di avventura nei cuori dei nati nel Leone. Ne avete abbastanza della noia della quotidianità, siete affamati di nuove esperienze. Cogliete al volo ogni chance di scoprire persone e frangenti a voi sconosciuti, di mettervi alla prova in ambienti ignoti. In amore è il momento di fare un po’ di ordine, non rimandate più conversazioni importanti.

Vergine, le previsioni di Branko per Febbraio 2023

Si riapre il cuore dei nati nella Vergine. Il vostro febbraio sarà all’insegna dell’amore: sentite il bisogno di essere desiderati, coccolati, amati. Gli astri sono dalla vostra, la persona giusta è dietro l’angolo se sapete dove guardare. Attenti solo ad alcuni attriti familiari, che potrebbero rendervi nervosi e fin troppo permalosi. Evitate discussioni inutili.

Bilancia, le previsioni di Branko per Febbraio 2023

Cambia tutto nella vita dei nati nella Bilancia. Non avete tempo di stare fermi a febbraio, dovrete sfruttare queste settimane per organizzarvi al meglio e trovare l’equilibrio giusto per affrontare il resto dell’anno. Occhio al calendario e ai nuovi impegni in ufficio, essere preparati è fondamentale. Non c’è solo lavoro, questo mese: tra un dovere e l’altro potreste fare un incontro speciale.

Scorpione, le previsioni di Branko per Febbraio 2023

Mese difficile in arrivo per i nati nello Scorpione. Sempre più tesa l’atmosfera in famiglia, e siete troppo spossati e nervosi per gestire la situazione con razionalità. Vedrete finalmente un po’ di luce verso la fine del mese, quando riuscirete finalmente ad allentare un po’ la pressione. Più soddisfazioni nelle questioni di cuore, potrebbero arrivare sorprese inaspettate.

Sagittario, le previsioni di Branko per Febbraio 2023

Mare in tempesta in casa dei nati nel Sagittario. L’aria è pesante con le persone a voi vicine, ogni occasione sembra buona per discutere. Febbraio sarà un mese carico di frustrazione e fastidio, cercate di limitarli trovando un compromesso con le persone a cui tenete, non ha senso continuare a litigare. Gestite le difficoltà con tanta autoironia, anche questo momento passerà.

Capricorno, le previsioni di Branko per Febbraio 2023

L’amore è dolce in casa dei nati nel Capricorno. Si apre un febbraio all’insegna dei sentimenti, siete pronti a rimettervi in gioco. Non abbiate paura di sperimentare e provare a uscire dalla vostra zona di comfort. Sfruttate al meglio la vostra inventiva e creatività, sia sul lavoro che in ambito amoroso. Aspettate da tanto qualche momento per voi, lasciate che la passione vi rapisca per un po’.

Acquario, le previsioni di Branko per Febbraio 2023

Sarà un mese complicato ma interessante per i nati nell’Acquario. Alcune problematiche troppo complesse da affrontare da soli potrebbero turbarvi per un po’: non abbiate paura di chiedere aiuto. Superato lo scoglio, potrete godervi tanti nuovi incontri ed avventure. Si apre per voi un momento molto fortunato per quanto riguarda relazioni e conoscenze, approfittatene!

Pesci, le previsioni di Branko per Febbraio 2023

Non è ancora il momento dei nati nei Pesci. Febbraio sarà avaro di soddisfazioni, ma vi riserverà comunque qualche sorriso. Per ora accontentatevi, la situazione migliorerà. Alcuni scontri di troppo vi porteranno a rivalutare i vostri rapporti più intimi. Se non c’è onestà, forse è il caso di tagliare i ponti e andare avanti con la propria vita. Date però una chance ai vecchi amici, quelli nuovi non sono necessariamente migliori.