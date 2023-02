Sciopero 10 febbraio 2023 della scuola: orari dello stop e motivazioni

Sciopero 10 febbraio 2023: la scuola dice stop per una intera giornata. Tutto il comparto docente, ata e dirigenti si ferma nelle scuole sia italiane sia all’estero. A Roma è previsto, anche, un presidio previsto alle ore 10 in viale Trastevere, sotto al Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Sciopero 10 febbraio 2023 della scuola: orari dello stop

La scuola si ferma nel venerdì 10 febbraio 2023. A volere la protesta USB P.I. Scuola che ha proclamato lo sciopero per l’intera giornata “di tutto il personale del comparto scuola docente, ata, educativo e dirigente a tempo determinato e indeterminato delle scuole in Italia e all’estero”.

Le motivazioni

“In tali condizioni disastrate, i fondi del PNRR vengono incanalati in digitalizzazione e tecnologie, necessità di secondo se non di terzo piano in confronto a quelle relative agli organici, senza i quali le scuole non possono funzionare”, fanno sapere da Usb Scuola. Ecco cosa chiedono e quali sono le motivazioni dello sciopero: