Yuliya Vityazeva, chi è: “missile su Torino”, carriera e vita privata della giornalista russa

Yuliya Vityazeva è una giornalista e conduttrice russa che dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina, è stata ospite diverse volte nei programmi televisivi italiani, creando spesso delle polemiche.

Yuliya Vityazeva, chi è: “missile su Torino”

Yuliya Vityazeva è una giornalista russa, spesso ospite di varie trasmissioni televisive italiane a seguito dello scoppio del conflitto in Ucraina. Molte volte è stata al centro di polemiche nei programmi come Otto e Mezzo e diMartedì.

Dopo la fine dell’Eurovision Song Contest 2022, un post sui social della giornalista ha fatto molto discutere: condividendo un articolo della Bild in cui veniva dato conto delle intenzioni (presunte) di hacker russi di sabotare la competizione, la cronista ha scritto su Telegram di voler dare al giornale tedesco “un’idea per il futuro”.

“Nella situazione attuale”, si legge, l’Eurovision “dovrebbe esplodere con un razzo Satan”.

La giornalista però ha poi specificato di essere stata fraintesa sottolineando “come funziona goffamente la propaganda occidentale”. Aggiungendo che “nessuno dei miei accusatori si è mai preso la briga di andare a vedere la fonte originale del post che ha provocato lo scandalo. Se per alcuni non era redditizio, per altri si è trattato di pigrizia, mentre altri ancora non capiscono le battute” e “qualsiasi menzione dei nostri missili li priva del loro senso dell’umorismo.

Perché hanno paura. E giustamente, tra l’altro”.

Carriera e vita privata della giornalista russa

Non ci sono molte informazioni sulla sua vita privata ma pare che possa essere nata ad Odessa. La giornalista ricopre il ruolo di conduttrice all’interno di una trasmissione televisiva russa, un programma formato talk show in onda sul canale russo Russia 1, canale della televisione di stato di Mosca.