Oroscopo Branko settimanale 17-23 ottobre, previsioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo settimanale di Branko, le previsioni dal 17 al 23 ottobre per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi freddi giorni autunnali? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo italiano.

Branko, ecco l’oroscopo settimanale 17-23 ottobre, le previsioni per tutti i segni

Cosa prevede la lettura delle stelle di Branko nei prossimi giorni? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo televisivo per la prossima settimana.

Scopriamo l’oroscopo settimanale di Branko secondo il suo libro, il Calendario astrologico 2022 di Branko, con le dritte sul futuro dal 17 al 23 ottobre.

Ariete, le previsioni settimanali di Branko 17-23 ottobre

Buone nuove per i nati nell’Ariete in questa settimana. Senza più il peso di Venere in opposizione, riuscirete a mettere un freno ai problemi sentimentali. Si apre un periodo di meritata calma e serenità in cui riuscirete a mettervi alle spalle il passato.

Meno positiva la situazione sul lavoro. Subirete i capricci di Mercurio, pronto a lanciare ostacoli sul vostro cammino.

Toro, le previsioni settimanali di Branko 17-23 ottobre

Tanti sospiri in amore per i nati nel Toro. L’arrivo di un Venere contrario creerà molte complicazioni e fraintendimenti. La crisi è dietro l’angolo per tutti, anche per le coppie più rodate. Consolatevi con la fortuna donatavi dalla Luna. Con il suo supporto, avrete un momento di tregua nel weekend che vi consentirà di chiarire alcune questioni con il vostro partner.

Gemelli, le previsioni settimanali di Branko 17-23 ottobre

Si apre una settimana molto positiva dal punto di vista sentimentale per i nati nei Gemelli. Venere è dalla vostra parte e vi dona coraggio. Non esitate e aprite il vostro cuore, che sia con un possibile nuovo amore o con il vostro partner. È il momento perfetto per farlo, ma non durerà per sempre. In ufficio, avete Giove e Mercurio a darvi man forte e ad aprirvi nuove strade, soprattutto tra martedì e giovedì.

Cancro, le previsioni settimanali di Branko 17-23 ottobre

Dopo giorni di sbuffi e tensione in ambito amoroso, i nati nel Cancro potranno finalmente tornare sereni. Riuscirete a chiarire alcune situazioni spinose e a vivere le vostre relazioni con tranquillità. Basta sopravvivere ad una settimana di fuoco, soprattutto sul lavoro, e attendere domenica. L’influenza negativa di Mercurio e Giove potrebbe portarvi a scontri e battibecchi in ufficio.

Leone, le previsioni settimanali di Branko 17-23 ottobre

L’influenza positiva di Venere fa bene ai nati nel Leone, almeno fino a domenica. Se ci sono questioni di cuore in sospeso, è meglio affrontare prima della fine di questo periodo favorevole. In caso contrario, ci saranno altri grattacapi. Meno problematica la situazione sul lavoro, un cielo positivo vi porterà finalmente delle buone notizie tra martedì e giovedì.

Vergine, le previsioni settimanali di Branko 17-23 ottobre

Dopo diverse settimane di gelo, si riaccende la vita amorosa dei nati nella Vergine.

Sentirete la passione e l’entusiasmo rinascere dentro di voi, complice l’arrivo di qualche volto nuovo. Godetevi questo periodo positivo, in particolare le giornate di giovedì e venerdì. Tutto a gonfie vele anche in ufficio, con una serie di novità intriganti per il futuro. Una settimana positiva quindi, ma stancante: non esagerate.

Bilancia, le previsioni settimanali di Branko 17-23 ottobre

Tante occasioni pronte ad essere colte per i nati nella Bilancia. La vostra vita professionale potrebbe fare dei passi avanti se sarete abbastanza svelti da cogliere l’attimo.

Tornerà nella vostra vita anche una cocente passione, che vi trascinerà durante tutta la settimana. Buone nuove sia per chi ha già qualcuno di speciale, che per chi è ancora single: è il momento di fare un passo avanti.

Scorpione, le previsioni settimanali di Branko 17-23 ottobre

È il momento di aprirsi per i nati nello Scorpione. Il cielo è dalla vostra e supporta i vostri sforzi amorosi, anche chi è più scontroso potrebbe addolcirsi con la persona giusta. Non rifiutate l’amore, accoglietelo, e si aprirà un periodo di grandi sentimenti. Il vostro idillio potrebbe essere scosso da qualche ostacolo di troppo. Qualche imprevisto tra martedì e giovedì potrebbe urtare il vostro umore.

Sagittario, le previsioni settimanali di Branko 17-23 ottobre

I nati nel Sagittario si godranno sette giorni con il pieno supporto delle stelle. Valanghe di buona sorte, sia per le questioni di cuore che per quelle professionali. Procedete con sicurezza e determinazione, avete le spalle coperte. Solo un paio di pecche. Tra venerdì e sabato, vivrete un po’ di agitazione di troppo causata dalla Luna. Marte vi dona entusiasmo, ma anche eccesso di foga: non sfinitevi.

Capricorno, le previsioni settimanali di Branko 17-23 ottobre

Un respiro di sollievo in questa settimana per i nati nel Capricorno. Venere rivolgerà finalmente i suoi capricci altrove, è tempo di rimettere in ordine i propri affari amorosi. Fatevi avanti e chiarite alcune situazioni in sospeso, riportate pace con i vostri affetti e nella vita di coppia. Meno fortuna in ufficio, dove dovrete sopportare un periodo più stressante del previsto. Tenete duro ed aspettate novembre.

Acquario, le previsioni settimanali di Branko 17-23 ottobre

Settimana altalenante per i nati nell’Acquario, tra nervosismi e buone occasioni. Nonostante Venere si stia spostano in una posizione più positiva, avrete qualche grattacapo di troppo in amore. Vi aspetta un periodo teso caratterizzato da discussioni inevitabili. Consolatevi sul lavoro, Mercurio e Giove vi aprono nuove porte e nuovi affari.

Pesci, le previsioni settimanali di Branko 17-23 ottobre

Tanti sospiri e tanto stress nei prossimi giorni per i nati nei Pesci. Alcune rogne lavorative potrebbero portare nervosismo nella vostra vita. La Luna in opposizione non aiuta il vostro umore, che sarà più nero del solito. Per quanto riguarda l’amore, si sbufferà fino a domenica quando finalmente Venere tornerà dalla vostra parte. Consolatevi per la brutta settimana con tante forti emozioni che vi scioglieranno il cuore.