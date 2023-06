Ponte del 2 giugno, meteo instabile con rischio di temporali: su quali regioni il maltempo secondo le previsioni degli esperti

Ponte del 2 giugno, meteo instabile nel primo weekend del mese su gran parte del Paese. Tuttavia, le temperature saranno piuttosto alte come hanno annunciato gli esperti. Dunque, possibili piogge e temporali a tratti nei prossimi giorni.

Ponte del 2 giugno, meteo instabile con rischio di temporali

Il Ponte del 2 giugno sarà caratterizzato da tempo instabile con rischio di temporali e piogge. “Venerdì 2 giugno, infatti, dopo un inizio di giornata calda e soleggiata cambia tutto dal pomeriggio con il ritorno del maltempo in buona parte delle zone interne e di montagna del Centro-Sud, ma anche lungo le Alpi. Non solo, le piogge interesseranno anche la pianura emiliana, le zone pedemontane a ridosso delle Prealpi centro-orientali”, come evidenzia il meteo.it. Mentre “sabato 3 e domenica 4 giugno, sarà all’insegna del maltempo con il rischio di piogge e rovesci nelle regioni del Nord, ma anche al Centro-Sud con il clima che peggiorerà nella fascia pomeridiana”.

Su quali regioni il maltempo secondo le previsioni degli esperti

L’esperto di 3Bmeteo.com Edoardo Ferrara ha annunciato che parte del Paese sarà travolto un flusso di correnti piuttosto instabili da Nordest. Secondo Ferrara dunque “dovremo dunque mettere in conto ogni giorno il temporale che potrà risultare localmente intenso e accompagnato da grandine e improvvise raffiche di vento, prestare dunque massima attenzione: quanto è accaduto sul Lago Maggiore rappresenta appunto la potenziale pericolosità di un temporale in avvicinamento. Le aree più esposte ai temporali saranno Alpi, Prealpi, in generale il Nordovest, l’Appennino, il versante tirrenico e le Isole Maggiori. Questo non significa che pioverà ovunque dalla mattina alla sera: il sole anzi non mancherà specie al mattino, ma appunto potrà essere alternato a improvvise ed intense manifestazioni temporalesche“. Il clima sarà piuttosto elevato con le temperatura tra i 25 e i 28°C, con solo qualche punta localmente superiore.

