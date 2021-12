Oroscopo Branko 2022 Leone: le previsioni

Cosa dice l'oroscopo di Branko del 2022 per il Leone? Dall'amore, al lavoro e dal denaro alla salute: ecco come sarà il nuovo anno per voi.

Il 2022 è sempre più vicino, ecco le previsioni dell’Oroscopo per l’anno nuovo di Branko per il Leone. Il famoso astrologo ha stilato i pronostici per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo 2022 Branko: Leone

Quali sono le previsioni dell’oroscopo per il 2022 del segno Leone di Branko? Il Leone è un segno di fuoco, di tipo fisso che festeggia il compleanno tra il 21 luglio ed il 20 agosto. Vediamo, dunque, come andrà il nuovo anno per questo segno secondo Branko.

Abbiate fiducia: nuove travolgenti passioni sono in arrivo, lanciatevi e godetevi il momento. Grazie a una particolare geometria planetaria sarete particolarmente fortunati nell’elaborare progetti che sbarcheranno sul mercato del lavoro come un fulmine a ciel sereno.

Previsioni per Leone: lavoro e amore

Fra i periodi migliori dell’anno 2022, secondo l’oroscopo, per la vostra costellazione si annoverano le prime settimane di gennaio e gran parte dell’arco estivo. Sarà Giove a portarvi grinta e fortuna, mentre Marte libererà il vostro spirito creativo, aspetto che vi aiuterà nel settore del lavoro. Sicuramente dovrete impegnarvi, soprattutto se state conducendo un affare importante dal punto di vista economico. Secondo le stelle, per voi potrebbe arrivare una bella novità.

Per quanto riguarda l’amore, il 2021 è stato particolarmente difficile per i nati sotto il segno del Leone. Non lasciate che i brutti momenti trascorsi inquinino le speranze per il nuovo anno. Stanno arrivando momenti molto belli! È importante che vi teniate distanti da alcune persone, vicine, che intaccano la vostra tranquillità. Scappate da loro, e sceglie invece chi è più solare e ottimista. Per le relazioni un momento chiave del 2022 sarà proprio l’inizio dell’anno.

Oroscopo Leone 2022: denaro e salute

Finalmente tutto tornerà alla normalità. Parlando di denaro, è giunto il momento di godere di quei piccoli sacrifici che avete fatto. Concedetevi degli strappi alle regole, ve lo siete guadagnato! Per quanto riguarda la salute, occhio al sonno: la mancanza di riposo può giocarvi brutti scherzi. Siete energici e avete foglia di fare tutto, ma non è sempre l’atteggiamento giusto. Concedetevi un po’ di relax, mettete il freno. A mente serena sarete in grado di affrontare le sfide ancora meglio