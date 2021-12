Oroscopo Branko 2022 Scorpione: le previsioni

Oroscopo Branko 2022 Scorpione: come sarà l'anno per i nati sotto questo segno? Ecco cosa aspettarsi dall'annata in arrivo

Il 2022 è sempre più vicino e l’astrologo Branko ha già diffuso le sue previsioni del 2022 per il segno dello Scorpione (23 ottobre – 22 novembre). Ecco l’oroscopo Branko 2022 Scorpione e tutti i pronostici per i segni zodiacali.

Oroscopo Branko 2022 Scorpione

Secondo l’astrologo Branko lo Scorpione sarà il segno più romantico dell’anno. I momenti di difficoltà e debolezza tra la primavera e l’estate non mancheranno, ma la colpa sarà di Marte che si metterà di traverso.

Oroscopo Scorpione 2022: lavoro

Il lavoro può essere fonte di sorprese per te. Non devi però ricadere negli errori del passato, che ti possono ferire di nuovo. Sii fermo e deciso in quelle che sono le tue scelte e abbi fiducia in te. Le tue finanze sorrideranno molto più dello scorso anno e probabilmente ti permetteranno che fare quel viaggio che sogni da tanto tempo. Potrete raccogliere quello che avete seminato nel 2021.

Oroscopo Scorpione 2022: amore

Per i nati sotto il segno dello Scorpione sarà un anno ricco di colpi di scena e non hai nessuno di speciale accanto a te nella tua vita è tempo di organizzarsi per incontrare qualche persona in più ed ampliare le tue conoscenze. Questo anno, per te, sarà molto più ricettivo verso l’amore e se hai un partner, è importante per te non abbassare la guardia. Con il tuo compagno/a dovrai occuparti di alcuni aspetti così da non cadere in situazioni che potranno creare fraintendimenti.

Oroscopo Scorpione 2022: salute

Trovare del tempo per la cura di te stesso è molto importante, non trascurarti. La tua salute fisica e il tuo benessere potrebbe risentirne.