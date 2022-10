Ornella Vanoni, tour rinviato a causa di una caduta: cos’è successo alla cantante

Ornella Vanoni, tour rinviato: l’artista è finita k.o. a causa di una brutta caduta. Dunque, le date saranno posticipate di almeno un mese per poi continuare nel gennaio 2023. Ecco cos’è successo alla cantante.

Ornella Vanoni, tour rinviato a causa di una caduta

Ornella Vanoni è stata costretta a rinviare il suo tour a causa di una brutta caduta che l’ha messa k.o. La cantante si è addirittura rotta il femore e dunque è impossibilitata ad impegnarsi in questo momento nel suo tour che sarebbe dovuto iniziare a Novembre ma sarà rinviato di un mese per poi proseguire nel gennaio 2023.

Cos’è successo alla cantante

Ciò che è successo è stato spiegato direttamente dalla Vanoni: “I marciapiedi sono disastrati e causano incidenti, tra i quali il mio – ha dichiarato la cantante – Ho rotto il femore, ma forza e coraggio, ci incontreremo in occasione di questi concerti che renderanno felice me e sono certa anche voi. Cari saluti”.

Poi, i dettagli in un comunicato: “In seguito all’infortunio ha dovuto subire un intervento – specifica la nota stampa – che l’ha costretta a un periodo di riposo da cui, però, si è ripresa tornando già al lavoro”. “C’è sempre l’emozione che ti spinge a continuare e finché c’è si può lavorare.

Certo, alle volte hai voglia di farlo ma non ne hai la forza, allora cerco di rimettermi in sesto, vado in piscina, mi ricreo e quindi vado in tour. Comunque sono date molto comode, non sono strette. Perché il cervello è lucido, ma la carcassa si stanca di più”.

Il tour nei teatri, con un quintetto di sole donne, “partirà il 3 dicembre da Padova e proseguirà (in ordine) a Roma, Brescia e Milano.

Riprenderà nel 2023, dopo le festività, con Bologna, Torino, Perugia, Firenze e Genova”. “Cinque musiciste bravissime. L’idea – aveva spiegato Vanoni – è nata grazie al confronto con il mio amico Paolo Fresu“.

