Alice Campello, chi è la moglie di Alvaro Morata: vita privata, carriera, figli

Chi è Alice Campello, moglie di Alvaro Morata. Nota influencer e modella veneta, è legata al noto centravanti spagnolo dal 2016. Scopriamo qualche informazione in più sul suo conto.

Chi è Alice Campello, moglie di Alvaro Morata: vita privata e carriera

Nata a Mestre, in provincia di Venezia, il 5 marzo 1995, Alice Campello ha 28 anni ed è nota al pubblico soprattutto in quanto moglie di Alvaro Morata, centravanti spagnolo dell’Atletico Madrid con un lungo passato alla Juventus. Suo padre, Andrea Campello, è il proprietario del noto concessionario d’auto veneto Campello Motors. Dopo il diploma di scuola superiore Alice Campello si è costruita un vasto seguito online, diventando una importante influencer nel settore della moda: il suo profilo Instagram ha un seguito di oltre 3.3 milioni di seguaci. Laureata in Marketing all’Università IULM di Milano, si è ritagliata inoltre uno spazio come stilista e modella.

Vita privata: la storia d’amore con il calciatore e i figli

Alice Campello incontra per la prima volta Alvaro Morata tramite Instagram nel 2016, quando il calciatore militava ancora nella Juventus. Intrigato dalle foto dell’influencer, il centravanti ha cominciato a corteggiarla online. Tra i due scatta subito una certa intesa. Dopo appena un anno insieme decidono di sposarsi nel 2017. La coppia sta crescendo insieme ben quattro figli: i gemelli Alessandro e Leonardo, nati nel 2018, il piccolo Edoardo, nato nel 2020 e la loro unica figlia, Bella, nata nel 2023. L’ultimo parto è stato parecchio difficoltoso per Alice, che è stata persino ricoverata in terapia intensiva a causa di alcune complicazioni. “Io sto un po’ meglio anche se sono molto sensibile, ma è normale nel post parto. Mi sto riprendendo anche fisicamente, un po’ alla volta” -ha poi affermato l’influencer- “Inizio a fare delle camminate, sto riprendendo a fare le cose di sempre”.