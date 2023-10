Il rapper Fedez, in ospedale da circa una settimana, potrebbe essere dimesso già oggi. Nell’attesa di ricevere questa buona notizia, però, circolano anche voci in merito al futuro di X Factor. Fedez continuerà a fare il giudice del programma? Ci saranno cambiamenti? L’amico J-Ax va verso X Factori al posto di Fedez?

Come sta Fedez: possibili le dimissioni

Il rapper Fedez sarà dimesso dall’ospedale probabilmente oggi pomeriggio, venerdì 6 ottobre. Il cantante era stato ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli di Milano dove era stato portato il 28 settembre per una emorragia causata da due ulcere intestinali. I valori del sangue sono migliorati e quindi, si apprende da fonti sanitarie, potrebbe già oggi essere dimesso e lasciare l’ospedale.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

J-Ax verso X Factor dopo Fedez? Tutta la verità

Non è ancora chiaro, però, se Fedez potrà continuare a onorare tutti gli impegni previsti prima del ricovero al Fatebenefratelli di Milano. In particolare, rimane in dubbio la sua partecipazione come giudice alle successive puntate di X Factor.

Fedez, infatti, si presume che dovrà stare riguardato per qualche tempo e il programma starebbe valutando un possibile sostituto. Potrebbe essere J-Ax a sostituirlo a X Factor? A smentire queste voci che avevano iniziato a circolare con insistenza è stato lo stesso J-Ax con una storia nella sua pagina Instagram: «Io non so chi mette in giro ste voci, ma visto che non smentiscono loro ci penso io. Non sostituisco Fedez a XFactor». J-Ax ha poi fatto il suo in bocca al lupo all’amico: «Rimettiti presto Fede», con tanto di cuoricini di incoraggiamento.