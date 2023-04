Ed Sheeran si racconta a Milano durante un concerto: “L’amore mi ha salvato”

Il concerto a Milano di Ed Sheeran ha avuto un grande successo, anche se non ci si attendeva il contrario. Il 32enne britannico è giunto in Italia per condividere il nuovo album, Subtract, molto sentito a causa del suo ultimo periodo.

L’artista si è anche lasciato andare parlando di se stesso.

Ed Sheeran a Milano, si confessa durante il concerto

Il concerto a Milano, avventuo il 16 Aprile 2023, ha mostrato un Ed Sheeran diverso. Da Eyes closed all’intero disco Subtract, con brani forti e struggenti, testi delicati e taglienti. L’artista classe ’91 si è mostrato per quello che è e, tra un’esibizione e l’altra, ha deciso anche di parlare di se stesso e del suo ultimo periodo.

Dalla scoperta del tumore della moglie (che aspettava un bambino) all’improvvisa morte del suo migliore amico. Il palco di Milano è stato quasi un modo per buttar fuori tutto ciò che sentiva:

“Mi sembrava di affogare fra le onde, di non vedere una uscita. Jamal, l’amico di una vita, il ragazzo che consideravo un fratello, è venuto a mancare improvvisamente. Ho sentito Jamal quattro ore prima che morisse. Non ci credevo. Abitavamo accanto, andavamo al bar e mi sono trovato al suo funerale”.

Ciò che racconta è toccante e coglie l’attenzione di tutti. Come se fosse la trama di un film, ma è la dura realtà che ha narrato attraverso i brani all’interno del suo ultimo disco, in uscita il 5 Maggio. Ben 14 tracce a rappresentare questo nuovo viaggio.

Oltre alla perdita di un amico (considerato come un fratello) ha dovuto affrontare anche la malattia della moglie:

“Era al sesto mese di gravidanza e quindi sarebbe stato possibile iniziare le cure solo dopo il parto. Oggi posso dire che lei sta bene e che anche nostra figlia Jupiter sia in salute, ma non era affatto scontato. Sono grato alla vita. È stata la gentilezza e l’amore a salvarmi, non abbiate paura di soffrire perché la vita, in un modo o nell’altro, trova sempre il modo di andare avanti”.

Dopo un tunnel infinito si comincia a rivedere la luce. Ed Sheeran diffonde un messa di forza e resilienza.