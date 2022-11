Max Pezzali ad Assago il 30 novembre: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto. Prossime tappe dell’artista

Max Pezzali ad Assago: l’artista si esibisce al al Mediolanum Forum di Milano nella serata del 30 novembre 2022. Pezzali si trova in giro per l’Italia in occasione del suo tour che arriva in diverse città d’Italia.

Max Pezzali ad Assago il 30 novembre: scaletta delle canzoni

Max Pezzali si esibisce in concerto ad Assago al Mediolanum Forum di Milano nella serata del 30 novembre 2022. Da qualche settimana l’artista si trova in tour in Italia con diverse tappe e date.

Ecco di seguito, la scaletta delle canzoni:

La lunga estate caldissima

Sei un mito

Gli anni

Lo strano percorso

Rotta x casa di Dio

Una canzone d’amore

Come mai

Come deve andare

L’universo tranne noi

Hanno ucciso l’Uomo Ragno

Non me la menare/Te la tiri/6 1 sfigato

Weekend/S’inkazza/Jolly Blue

Nord Sud Ovest Est

Tieni il tempo

La regola dell’amico

Bella vera

Play Video

Nella notte

Non ci spezziamo/Fattore S/Non ti passa più/Gli avvoltoi

Welcome to Miami (South Beach)

Lasciati toccare

Nient’altro che noi

Eccoti

Io ci sarò

Se tornerai

La regina del Celebrità

Ti sento vivere

Sempre noi

Quello che capita

Sei fantastica

Nessun rimpianto

Con un deca

Il grande incubo

La dura legge del gol

Come mai

Gli anni

Grazie mille

I biglietti del concerto con le prossime date e tappe

I biglietti del concerto non sono più disponibili e di conseguenza non si possono più acquistare sulla piattaforma di ticketone.it. La data è andata sold out e dopo l’artista si dirige a Roma, Torino (doppia data), Brescia, Bologna, Firenze, Eboli ed effettuerà la chiusura ad aprile con gli ultimi due concerti al Mediolanum Forum di Assago.

LEGGI ANCHE: Fabio Volo racconta per la prima volta la separazione dalla moglie: ecco la sua confessione