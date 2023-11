David e Elizabeth, chi sono i figli di Henry Kissinger: vita privata, carriera, età

David ed Elizabeth Kissinger, chi sono i figli di Henry Kissinger. Scopriamo qualche informazione in più sulla famiglia del celebre statista americano, scomparso all’età di 100 anni il 29 novembre 2023.

Chi sono David ed Elizabeth Kissinger, figli di Henry Kissinger: vita privata, carriera

L’ex segretario di stato americano Henry Kissinger, morto all’età di 100 anni il 29 novembre 2023, si è lasciato indietro sua moglie Nancy Maginnes Kissinger, al suo fianco per quasi cinquant’anni, e due figli, David ed Elizabeth Kissinger, nati dal suo precedente matrimonio con Ann Fleischer. Henry e Ann si separarono per motivi mai svelati al pubblico, sebbene il politologo abbia definito l’unione con la sua ex moglie “totalmente infelice”. David ed Elizabeth erano ancora dei bambini quando i loro genitori decisero di lasciarsi. Cosa sappiamo esattamente sul loro conto?

Vita privata e carriera: tutto sui figli dello statista

Nata a Boston nel 1959, Elizabeth Kissinger ha 64 anni ed è la meno conosciuta dei due figli dell’ex segretario di stato americano. Ben lontana dalla vita pubblica a differenza di suo padre, non vi sono molte informazioni riguardo la sua vita e carriera. È sposata con un uomo di nome Henry Vandermark, con cui ha avuto una figlia di nome Julianna.

Per quanto riguarda invece David Kissinger, il discorso è molto più ampio. Nato anche lui a Boston il 31 luglio 1961, ha 62 anni e si è costruito una carriera nell’industria dell’intrattenimento televisivo. David ha studiato a Yale e all’Università di New York, per poi lavorare per un breve periodo nel diritto, nello specifico nel settore dello spettacolo. Dopo una parentesi da reporter al Daily Variety, trova spazio nelle grandi industrie di produzione: negli anni Novanta lavora per la Disney e per la Universal. Nel 2005 diventa presidente della società di produzione Conaco, con la quale porta avanti molti programmi televisivi di successo. Tra le serie da lui prodotte più note ricordiamo Andy Barker, P.I., The Peter Holmes Show, Gumshoe e Final Space. L’8 agosto 1992 David Kissinger sposa Alex Rockwell, con la quale cresce ben quattro figli: Sam, Sophie, Will ed Evelyn.