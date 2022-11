Montebelluna, morto un 18enne in un incidente stradale

Nuova vittima della strada a Montebelluna, in provincia di Treviso. Dopo uno scontro tra un’automobile e una moto, il 18 enne Davide Bon ha perso la vita.

Montebelluna, morto il 18enne Davide Bon in un incidente stradale

Tragedia a Montebelluna, paese in provincia di Treviso. Attorno alle 12 di oggi 28, novembre, infatti, all’incrocio tra via Cal di mezzo e via Sabotino a Montebelluna, un giovane di soli 18 anni ha perso la vita.

I soccorsi giunti subito sul posto e gli infermieri non hanno purtroppo potuto fare nulla per salvare il giovane, e la dinamica ora è al vaglio delle forze dell’ordine. All’incrocio tra via Cal di mezzo e via Sabotino a Montebelluna, si sono infatti scontrati un’auto, una Seat Lupo, e una moto; il motociclista, un 18enne di Volpago del Montello, Davide Bon, che ha purtroppo perso la vita a causa delle gravi lesioni riportate.

Nulla da fare per i soccorsi

L’incidente è avvenuto alle 12 circa e il personale medico ha tentato il possibile per salvare la vita al motociclista. Purtroppo, però, non c’è stato nulla da fare e il giovane è morto sul colpo. Secondo quanto riportato da Treviso Today Davide Bon lascia i genitori, Patrik e Dolores, e un fratello, Luca. Il ragazzo aveva festeggiato nell’aprile scorso la maggiore età e aveva ottenuto la patente di guida solo un mese fa.

Lavorava da tempo in una carrozzeria e l’incidente è avvenuto mentre stava rincasando per la pausa pranzo.

Leggi anche: Giallo a Cassino, trovato cadavere di una donna sulla superstrada