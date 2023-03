Only Fans condannata dall’Ue a pagare l’Iva per intero: intanto sbarca come sponsor in MotoGp

Only Fans arriva nel motomondiale come sponsor commerciale anche se da oggi dovrà pagare l'Iva per intero.

Only Fans sarà costretta al pagamento dell’Iva per intero e non solo sul 20% delle rimesse. La decisione è arrivata dall’Unione Europea e non c’è più vi di scampo per il sito di intrattenimento che intanto è diventato uno sponsor nel Motomondiale.