David Sassoli, malattia: come è morto il Presidente del Parlamento europeo?

La malattia di David Sassoli: come è morto il Presidente del Parlamento Europeo? Il politico era ricoverato dal 26 Dicembre ed è deceduto nella notte tra il 10 e l’11 Gennaio. Qual è stata la causa della sua morte?

David Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo, 65 anni, è morto all’1.15 di notte dell’11 Gennaio 2022. Era ricoverato dal 26 Dicembre al Centro Oncologico di Aviano, in provincia di Pordenone, a causa di gravi complicanze dovute a una disfunzione del sistema immunitario. L’annuncio del decesso arriva dal suo portavoce, Roberto Cuillo. “L’impegno di Sassoli ” -ha spiegato Cuillo a Rainews 24– “ha avuto al centro un’idea della politica come servizio per i cittadini.

Il suo impegno principale da Parlamentare europeo e presidente del Pe, quasi un’ossessione, è stata quello di riavvicinare le istituzioni europee ai cittadini, cioè di costruire un legame, di dare dignità all’istituzione Parlamento europeo”. La data e il luogo dei funerali verranno comunicate nelle prossime ore.

La Presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen ha espresso le sue condoglianze alla famiglia: “La terribile perdita di un grande europeista e italiano mi rattrista profondamente.

David Sassoli è stato un giornalista appassionato, un eccellente Presidente del Parlamento Europeo e, prima di ogni altra cosa, un caro amico. I miei pensieri sono rivolti alla famiglia. Riposa in pace, caro David!”

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 11, 2022