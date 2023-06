Pier Giorgio ed Elena, chi sono i figli di Marco Bellocchio: vita privata, carriera, film

Chi sono i figli di Marco Bellocchio, tutto su Pier Giorgio ed Elena Bellocchio. Nati da madri diverse, hanno entrambi deciso di costruirsi una carriera nel mondo del cinema e della tv come attori. Cosa sappiamo di loro?

Chi sono i figli di Marco Bellocchio, tutto su Pier Giorgio ed Elena

Il noto regista piacentino 84enne Marco Bellocchio è uno dei grandi nomi del cinema italiano più rispettati ed apprezzati a livello internazionale. Il suo grande successo ha creato, come spesso accade, anche molta curiosità attorno alla sua vita privata e familiare. Bellocchio è il padre di due figli, nati da madri diverse. Il primo è Pier Giorgio Bellocchio, nato il 16 aprile 1974 e figlio dell’attrice Gisella Burinato, prima moglie del regista. La secondogenita è Elena Bellocchio, 29enne figlia della sua attuale compagna, la montatrice Francesca Calvelli. Cosa sappiamo sul loro conto?

Chi è Pier Giorgio Bellocchio: vita privata, carriera, film

Il primogenito del regista è Pier Giorgio Bellocchio, 49enne che ha seguito le orme dei genitori costruendosi una carriera nel mondo del cinema e della tv. Ha fatto il suo esordio da attore da bambino, all’età di sei anni, recitando insieme a sua madre e a suo padre in due film di Bellocchio del 1980, Vacanze in Val Trebbia e Salto nel vuoto. Continua a lavorare con il padre nella sua adolescenza, nel corto Elena e nel film del 1999 La balia, per poi farsi strada anche in teatro. Nel corso della sua carriera ha recitato in Radio West, Melissa P., Sorelle, La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa, Diabolik, Esterno notte e Diabolik – Ginko all’attacco!. Per quanto riguarda la vita privata, Pier Giorgio Bellocchio è felicemente sposato con una farmacista di nome Laura, madre delle sue due figlie. Ha un profilo Instagram seguito da oltre 1600 persone.

Chi è Elena Bellocchio, vita privata e carriera

Anche Elena Bellocchio ha alle spalle diverse esperienze cinematografiche. Negli anni Duemila ha recitato in due pellicole dirette dal padre, Sorelle, nel 2006, e Sorelle mai, nel 2010. In seguito, tuttavia, si è allontanata dal mondo del cinema per portare avanti i suoi studi di architettura. La 29enne si è infatti laureata all’Accademia di Architettura di Mendrisio, a Roma. Non si hanno molte altre notizie circa la sua vita privata e professionale.