Olivia Newton John è morta: chi era l’attrice che ha interpretato Sandy in Grease con John Travolta

Olivia Newton John è stata un’attrice e una cantante che fatto la storia sia nel primo che nel secondo campo. Purtroppo la sua vita si è spenta all’età di 73 anni ma il suo successo non finirà mai di regalare emozioni.

Olivia Newton John è morta

Olivia Newton John è morta all’età di 73 anni dopo una lunga battaglia contro un terribile male. L’attrice lascia una bella ed importante eredità cinematografica che ha fatto la storia.

“Chiediamo a tutti di rispettare la privacy della famiglia in questo difficile momento” ha scritto il marito annunciando la scomparsa dell’amata moglie, “Olivia è stato un simbolo di trionfi e speranza per oltre trent’anni condividendo la sua lotta con il cancro al seno. La sua ispirazione curativa e la sua esperienza pionieristica con la fitoterapia continuano con il Fondo Olivia Newton-John Foundation, dedicato alla ricerca sulla fitoterapia e sul cancro.

Al posto dei fiori, la famiglia chiede che qualsiasi donazione sia fatta in sua memoria alla @onjfoundation”. Da 30 anni lottava contro il cancro, scoperto nel 1992.

Non poteva mancare il messaggio commovente dell’attore John Travolta con cui Olivia ha condiviso in particolare il set del famoso film Grease: “Mia carissima Olivia, hai reso migliori tutte le nostre vite. Il tuo impatto è stato incredibile. Ti amo tanto. Ci vedremo lungo la strada e saremo di nuovo tutti insieme.

Sono tuo dal primo momento che ti ho vista e lo sarò per sempre! Il tuo Danny, il tuo John!”.

Chi era l’attrice che ha interpretato Sandy in Grease

Olivia è nata a Cambridge nel 1948, dopo l’infanzia e l’adolescenza in Australia, nel 1966 Olivia Newton-John si trasferì nel Regno Unito dove iniziò la carriera nella musica incidendo il suo primo singolo “Till you say be mine”.

Nel 1974 si classificò al quarto posto all’Eurovision Song Contest con il brano “Long Live Love”. Il successo che che rimarrà negli annali della storia del Cinema arriva nel 1978 nel musical Grease, dove interpreta Sandy al fianco di John Travolta.

Non solo cinema ma anche tanta musica. Ha pubblicato numerosi singoli di successo, diventati numero uno, collezionato tour a livello internazionale e diversi premi Grammy. Nel 1981 con l’album “Physical” vinse proprio il Grammy Award come cantante pop dell’anno, miglior video, miglior singolo e miglior artista, oltre a numerosi dischi d’oro e di platino.

Un nuovo Grammy arrivò con la pubblicazione del suo Greatest Hit.

