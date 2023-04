Old Wild West, Lino Banfi sarà il nuovo testimonial 2023

Il 2023 si sta dimostrando l’anno delle novità, degli esperimenti e delle scommesse. Tra queste c’è la nuova avventura di Lino Banfi, che sarà il nuovo testimonial dell’Old Wild West 2023.

La nota catena di fast food ha così scelto l’attore pugliese.

Lino Banfi, il nuovo testimonial di Old Wild West

L’Old Wild West ha sempre in serbo numerose novità, come quella che vede Lino Banfi come nuovo volto dell’azienda per questo 2023. La pubblicità raffigura un arzillo nonno in compagnia del suo nipotino. I due sorridono davanti ad un panino e ad una bibita. L’attore andriese sorride alla telecamera mentre il bambino guarda sorridendo il “nonno”. Uno spot pronto ad essere diffuso in televisione e su Internet.

La nota catena di fast food, fondata nel “lontano” 2002, conta 109 sedi in Italia e può vantare dei clienti ormai fedeli, grazie alla qualità e alla quantità che contraddistingue l’azienda. In più delizia tutti con la tipica salsa OWW, impossibile da replicare e molto gustosa al palato.

L’86enne di origini pugliesi ha così accettato questo nuovo ruolo, per cercare anche di superare il difficile momento dopo la scomparsa di sua moglie Lucia Zagaria. Lino Banfi – nome d’arte di Pasquale Zagaria – potrà dunque sfruttare la sua popolarità per avvicinare potenziali clienti. Tra l’altro, essendo molto amato in Italia per le tante avventure in campo cinematografico, dà maggior valore allo spot.

La pubblicità è a tutti gli effetti un inno all’inclusione: il bambino ha una carnagione più scura e Lino Banfi, il dolce “nonnetto” della situazione, si diverte insieme a lui. I due sono uniti dall’amore per il cibo e dalla voglia di dedicarsi l’uno all’altro, condividendo un momento di convivialità.

Ora più che mai è necessario lanciare messaggi che giochino sul lato empatico ed emotivo e che sappiano colpire il cuore delle persone.

