Incentivi governo 2022, quali sono e quando partono? Online il sito dove vederli tutti

È in arrivo il nuovo sito del Governo incentivi.gov.it, che ha l’obiettivo di far conoscere e promuovere, in modo semplice e veloce, gli incentivi governo 2022 finanziati dal ministero dello Sviluppo economico.

Incentivi governo 2022, quali sono e quando partono

Il nuovo portale promosso dal governo avrà l’obiettivo di far conoscere ad aspiranti imprenditori, alle imprese, ai liberi professionisti, a enti e istituzioni quali sono le opportunità messe a disposizione dal ministero dello sviluppo economico.

Dall’home page del portale, in particolare, sarà possibile trovare l’incentivo seguendo uno dei quattro percorsi: ricerca per profilo (cittadini, imprenditori, liberi professionisti etc), per parola chiave, per categorie di interesse (startup, innovazione) o per filtri che possano esplorare il catalogo del sito.