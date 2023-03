Lucia Zagaria, chi era la moglie di Lino Banfi: causa morte, vita privata, malattia

Chi era Lucia Zagaria, causa morte della moglie di Lino Banfi. La compagna di vita del noto attore comico è scomparsa all’età di 85 anni. A dare l’annuncio è la figlia della coppia, Rosanna Banfi: “Ciao mami ora sei di nuovo così. Buon viaggio”.

Chi era Lucia Zagaria, moglie di Lino Banfi: la causa della morte

Lucia Lagrasta in Zagaria, moglie di Pasquale Zagaria, in arte Lino Banfi, è morta il 22 febbraio 2023 all’età di 85 anni, dopo una lunga lotta con l’Alzheimer. Ne ha dato l’annuncio la figlia Rosanna, nota attrice, con un breve messaggio su Instagram accompagnato da una foto della madre da giovane: “Ciao mami ora sei di nuovo così. Buon viaggio”. La malattia neurodegenerativa era da anni una grande fonte di dolore per i familiari di Lucia. Lo ha spiegato la stessa Rosanna in un’intervista a Verissimo: “Da un po’ di anni, mamma non sta bene e sente sempre il bisogno di papà vicino. Lo cerca sempre e questo viene prima di tutto il resto, prima di qualunque altra cosa: la salute e l’unione familiare”.

View this post on Instagram A post shared by Rosanna Banfi (@rosannabanfi)

Il rapporto con Lino Banfi e la malattia

Lino Banfi e Lucia si sono conosciuti quando erano molto giovani. “Ci siamo conosciuti quando lei aveva tredici anni e io quindici.“ -spiega l’attore a Novella 2000- “Ero appena uscito dal seminario dove i miei genitori mi avevano rinchiuso per avviarmi a una carriera ecclesiastica. Lucia apparteneva a una famiglia benestante, il papà aveva un negozio di parrucchiere da donna molto bene avviato, ed era contrario alla nostra unione perché io ero poverissimo“.

La coppia si sposa nel 1962, dopo 10 anni di fidanzamento: “Facemmo la classica fuitina, ci sposammo alle sei di mattina in una segrestia. La cerimonia durò poco, eravamo soli. All’uscita promisi a Lucia che, se Dio ci avesse dato tempo e felicità, un giorno avrei festeggiato degnamente il nostro amore e così è stato”. Nel marzo del 2022 Lino e Lucia avevano festeggiato ben 60 anni di matrimonio. Dal loro amore nascono due figli, Walter e Rosanna.

L’attore le è rimasto sempre vicino nei suoi anni di lotta contro la malattia di Alzheimer: “Non riesce a camminare, ha il nervo sciatico compresso tra due vertebre”. Intervistato a Verissimo, un Lino Banfi commosso ha parlato del rapporto con sua moglie e di quanto sia doloroso pensare di vivere senza di lei: “Quando in una coppia c’è qualcuno che se ne va prima dell’altro, è come se prendi una fotografia di coppia e la stracci a metà. Puoi prendere tutte le colle del mondo ma non sarà mai come prima”. La stessa Lucia, nel periodo della pandemia, gli aveva fatto una richiesta commovente: “Lino, ma non possiamo trovare il sistema di morire insieme noi due? Perché se muori prima tu io non ce la faccio”.