Obbligo di mascherine al lavoro fino a quando: con la fine dello stato d'emergenza non tutte le limitazioni vanno via.

Obbligo di mascherine al lavoro fino a quando: dal 1° aprile saranno in vigore nuove disposizioni tutta via con la fine dello stato d’emergenza non tutte le limitazioni sono destinate ad esaurirsi immediatamente.

Obbligo di mascherine al lavoro fino a quando

Dal 1° aprile 2022, data in cui è terminato lo stato di emergenza, entrano in vigore alcune nuove regole per green pass. Fino al 31 marzo 2022 il green pass è requisito minimo per l’accesso ai luoghi di lavoro e con la fine dello stato d’emergenza è una delle limitazioni confermate ancora per qualche altra settimana.

Da aprile, però, la certificazione verde non sarà più obbligatoria ed esempio negli hotel e nelle strutture ricettive; mentre il green pass resta fino al 30 aprile, per teatri, cinema e sale concerti, luoghi dove si dovranno mettere ancora le mascherine Ffp2. Il green pass è ancora obbligatorio anche per accedere a luoghi di lavoro, palestre e piscine, sempre fino al 30 aprile, e per partecipare agli eventi sia al chiuso (per i quali è necessario il super green pass) sia all’aperto (per i quali basta quello base), quindi anche allo stadio.

In generale, fino al 30 aprile, al chiuso, quindi anche nei posti di lavoro, si dovrà continuare ad avere la mascherina chirurgica.

Cosa cambia dal 1° aprile

Ecco nello specifico cosa cambia con la fine dello stato d’emergenza Covid, previsto per il 31 marzo. Dal 1° aprile sono previste nuove disposizioni: