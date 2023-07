Noemi Fiore di Modica, chi era la 22enne trovata morta: era scomparsa da qualche giorno

Noemi Fiore è stata trovata senza vita in una campagna in provincia di Ragusa. La 22enne era scomparsa nei giorni scorsi.

Noemi Fiore era la ragazza scomparsa nei giorni scorsi della città di Modica. Il suo corpo nelle scorse ore è stato trovato senza vita dalle forse dell’ordine. Tutta la città si era mobilitata per le ricerche dopo la denuncia di scomparsa della famiglia.

Noemi Fiore di Modica, chi era la 22enne trovata morta

Noemi Fiore aveva solo 22 anni e la sua vita è spezzata per sempre. Il corpo della ragazza è stato trovato impiccato ad un albero, in una zona di campagna di Modica, in provincia di Ragusa. Dalle prime ricostruzione sembra che possa trattarsi di un suicidio ma solo dopo il controllo del medico legale si deciderà se procedere con l’autopsia sul corpo della giovane. Resta la tragedia di una ragazza giovanissima che ha perso la sua vita.

Era scomparsa da qualche giorno

La ragazza si era allontanata volontariamente da casa da qualche giorno facendo perdere le proprie tracce. Non si aveva più alcuna notizia di lei da lunedì scorso. Appena la famiglia aveva fatto la denuncia. la città intera si era mobilitata nelle ricerche. Sui social decine di appelli anche della sindaca Maria Monisteri, del deputato cittadino all’Ars, Ignazio Abbate dell’ex sindaco Piero Torchi. Le ricerche interforze sul territorio erano state attivate.

