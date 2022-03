Benzina, costo oggi: il prezzo del diesel più alto

Benzina, costo oggi: continuano gli aumenti da un giorno all’altro sia per la benzina sia per il diesel. Intanto, lo sciopero degli autotrasportatori è stato bloccato. ma il problema dei rincari rimane.

Benzina, costo oggi

Continua il problema del rincari su benzina e diesel in particolar modo. Gli autotrasportatori hanno provato a protestare ma sono stati bloccati, anche se con la promessa di riprovarci.

Nell’ultimo bollettino, ecco le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati su circa 15mila impianti: benzina self service a 2,214 euro/litro (+38 millesimi, compagnie 2,225, pompe bianche 2,186), diesel a 2,218 euro/litro (+51, compagnie 2,221, pompe bianche 2,213).

Benzina servito a 2,318 euro/litro (+50, compagnie 2,361, pompe bianche 2,234), diesel a 2,329 euro/litro (+57, compagnie 2,365, pompe bianche 2,262). Gpl servito a 0,880 euro/litro (+7, compagnie 0,886, pompe bianche 0,873), metano servito a 2,255 euro/kg (+39, compagnie 2,299, pompe bianche 2,221), Gnl 2,116 euro/kg (+1, compagnie 2,148 euro/kg, pompe bianche 2,090 euro/kg).

Il prezzo del diesel più alto

La benzina in self service è a 2,214 euro/litro in media nazionale mentre il diesel è salito a 2,218 euro/litro. Secondo le rilevazioni di Quotidiano Energia “La media nazionale del gasolio supera di poco la benzina, posizionandosi sopra i 2,3 euro/l in modalità servito e oltre i 2,2 euro nel self. Salgono anche Gpl e metano auto”.

E ancora: “Il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self – si legge – sale a 2,217 euro/litro.

Il prezzo medio praticato del diesel self cresce a 2,220 euro/litro (venerdì 2,173). Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato schizza a 2,323 euro/litro e il gasolio servito vola a 2,333 euro/litro”.

