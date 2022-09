Nuova variante Covid: l’allarme dagli USA e l’ultimo bollettino in Italia

Nuova variante Covid: dagli Stati Uniti arriva massima allerta su una possibile nuova minaccia del virus. Nonostante i numeri sembrano essere in calo, la domanda che si pone il consigliere medico capo degli Stati Uniti, Anthony Fauci è se riusciremo ad eliminare definitamente il virus.

Nuova variante Covid: l’allarme dagli USA

Il consigliere medico capo degli Stati Uniti, Anthony Fauci, durante una chiacchierata con il Center for Strategic and International Studies, ha annunciato che una nuova variante “sospetta”, Ba2.75.2, è all’orizzonte. “Non siamo dove dobbiamo essere se vogliamo parlare di convivenza con il virus perché sappiamo che non lo elimineremo”, ha detto Fauci. “La domanda che ci poniamo: ‘Riusciremo a eliminarlo dal nostro Paese o dalla maggior parte del mondo?’ E la risposta è improbabile, perché è altamente trasmissibile e anche l’immunità indotta dal vaccino o dall’infezione è transitoria”.

L’ultimo bollettino in Italia

Sono 21.190 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Nell’ultimo bollettino i contagiati erano 28.395. Le vittime sono 46, in calo rispetto ai 60 degli ultimi dati. Il tasso è al 12,7% in calo aumento rispetto al 13,7% rispetto all’ultimo aggiornamento.

I tamponi processati in 24 ore sono 166.500 che fanno rilevare un tasso di positività pari al 12,7%.

Sono 146 i pazienti in terapia intensiva, quattro in meno di ieri, e 3.416 i ricoverati con sintomi, 79 in meno di ieri. La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 3.525 contagi, seguita da Veneto (+3.087), Lazio (+1.819), Campania (+1.791) e Piemonte (+1.601). Il numero totale dei casi da inizio pandemia sale a 22.218.846. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 22.102 (ieri 41.480) per un totale che sale a 21.629.024.

Gli attualmente positivi sono 960 in meno (ieri -13.155) e diventano 413.107, di cui 409.545 in isolamento domiciliare.

