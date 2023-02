Nonno De Sica: l’attore 72enne abbraccia la sua nipotina

Nelle ultime giornate ci sono state diverse notizie spiacevole ma, stavolta, la giornata si apre con una bella novità. Christian De Sica è diventato nonno all’età di 72 anni e si è detto pieno di gioia. L’attore romano ha subito ammirato la sua bellissima nipotina di nome Bianca.

Christian De Sica è nonno

Christian De Sica – attore molto conosciuto nel panorama cinematografico italiano – ricorderà per sempre questa data. All’età di 72 anni è infatti diventato nonno della piccola Bianca, venuta alla luce dalla sua seconda figlia Maria Rosa, fidanzata con il suo compagno Francesco.

Lo stesso commediante aveva confessato – durante una chiacchierata con Gente – che sua figlia era appunto in dolce attesa e che non vedeva l’ora di poter conoscere la sua nipotina.

Aveva poi rilasciato qualche dichiarazione:

“Non vedo l’ora di conoscerla. Vorrei insegnarle a sentirsi libera di cercare la sua strada e di seguire il suo cuore – aveva detto – Sono felice per mia figlia Maria Rosa e per la nostra famiglia. Mi fa un po’ effetto l’idea di diventare un nonnetto, ma è giusto così”.

L’attore classe ’51 si era poi soffermato su una riflessione:

“Penso che la mia esistenza e la famiglia, delle quali sono grato e ringrazio il Signore ogni mattina appena apro gli occhi, si stanno arricchendo. Sento che la vita va avanti, che ciò che ho seminato e coltivato continuerà anche attraverso Bianca. Io amo i bambini, sono bravissimo con loro. Lo sono stato anche con Brando e Maria Rosa: ho fatto insieme a loro tutto quello che non ho potuto fare con mio padre Vittorio quando ero piccolo”.

Finalmente, in data 15 Febbraio 2023, la tanto attesa Bianca è arrivata. In festa sia De Sica che i due neogenitori, ancora increduli ma pieno di gioia, come dimostrato sui social. In più Maria Rosa – la neomamma – ha spiegato la scelta del nome: era uno dei nomi che sua madre le avrebbe voluto dare e, per questo, ha deciso di attribuirlo alla figlia.

Ecco la sua felicità diffusa attraverso social, che ha coinvolto diversi follower:

“Sei arrivata tu, la nostra Bianca. Francesco finalmente in tre”.