Perché Lorella Cuccarini non è tornata in Rai? “Amici è una famiglia”

Perché Lorella Cuccarini non è tornata alla Rai? L’intervista alla conduttrice

La nota conduttrice Lorella Cuccarini, dal 2020 una delle insegnanti della scuola di talenti di Amici di Maria De Filippi, è stata al centro di molte voci durante l’estate. Secondo tali indiscrezioni, la Rai era infatti pronta ad offrirle un programma pomeridiano tutto suo, che avrebbe sostituito Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. Una tentazione non da poco per Lorella, che ha senz’altro valutato l’idea di un ritorno in pompa magna. Ciononostante, alla fine ha scelto di restare in Mediaset e di continuare la sua avventura ad Amici.

In una recente intervista concessa a TV Sorrisi e Canzoni, Lorella Cuccarini ha spiegato come mai ha scelto di rifiutare le avances della Rai: “Sono a un punto della mia vita in cui mi piace fare le cose che mi rendono felice e qui sto veramente bene, mi sento come in famiglia. Ci sono situazioni magiche, in cui è tutto perfetto. Adoro il rapporto con Maria De Filippi e stare con i ragazzi. Ho scoperto quanto è bello vivere dei loro sogni e problemi, è un ruolo che sento molto mio. Sarà che essendo mamma di quattro ragazzi è qualcosa che ho coltivato. Mi piace mettermi a disposizione. Ho fatto una carriera bellissima, mi sono tolta tante soddisfazioni e tante me ne toglierò ancora. Non ho appeso nulla al chiodo ma sono molto risolta. Non devo dimostrare niente a nessuno, neppure a me stessa”.

Il rapporto con gli allievi: “Resto in contatto con tutti”

Nel corso dell’intervista la conduttrice ha parlato anche del rapporto con i suoi allievi di Amici. “Io rimango in contatto con tutti i miei ex allievi.” -ha spiegato Lorella- “Anche se non posso incontrarli spesso. Soprattutto i cantanti che sono sempre in giro per l’Italia. Però io mantengo un rapporto con tutti e mi affeziono davvero. E non potrebbe essere diversamente per me, dopo aver vissuto un anno così intenso. Non puoi tagliare il cordone. Poi è bello vedere cosa fanno e come crescono. Ad esempio per me è stata una grande soddisfazione vedere Martina con Fiorello”.