Napoli, Lobotka vede lo scudetto: “Lo sentiamo dentro”

Ad inizio campionato poteva essere considerato pura utopia e nei mesi successivi una dolorosa illusione. Al termine della 26° giornata di Serie A, però, si parla di altro: Lobotka vede lo scudetto a Napoli. I 18 punti di differenza sulla seconda rappresentano un divario incolmabile e questo permette ai partenopei di giocare con più sicurezza e voglia.

Lobotka, lo scudetto sarà del Napoli

La stagione del Napoli è senza dubbio da incorniciare. Primo posto in classifica con sole due sconfitte, miglior attacco e miglior difesa del campionato. In corsa per la Champions League con un solo ko registrato (tra indolore nel girone contro il Liverpool). Unica stonatura di questa sinfonia è stata l’eliminazione a sorpresa dalla Coppa Italia. Ma tutto sommato la realtà ha superato le aspettative.

Tra le new entry e le conferme, il Napoli vanta una rosa di grande livello e ad aver dimostrato il proprio talento c’è anche Stanislav Lobotka, perno del centrocampo azzurro.

Leader silenzioso, lo slovacco ha rilasciato delle dichiarazioni al Corriere dello Sport:

“Ormai cominciamo a sentirlo dentro. La sensazione che si avvicina è sempre più forte, gara dopo gara, dopo ogni vittoria”.

Abbattuta anche l’Atalanta, i ragazzi di Spalletti vedono sempre più vicino il traguardo. Il 28enne si è poi soffermato sulla sfida che li aspetta in Champions League, valido per il ritorno degli ottavi di finale contro l’Eintracht Francoforte:

“Vincerla è un sogno per tutti, quindi anche per me, ma sappiamo che è difficile, tanto. Ci sono grandi club e questo basta e avanza per definire lo spessore dei concorrenti. Ma noi non abbiamo nulla da perdere, giocheremo senza pressioni”.

Giungere in finale e alzare la coppa al cielo è il sogno proibito di ogni calciatore, ma il percorso è molto più arduo. Vedremo se il Napoli saprà stupire ancora.

