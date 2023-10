Carolina Sansoni, chi è la fidanzata di Tommaso Paradiso: vita privata, carriera, Instagram

Chi è Carolina Sansoni, fidanzata di Tommaso Paradiso. Scopriamo qualche informazione in più sulla compagna di vita dell’ex frontman dei Thegiornalisti. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Carolina Sansoni, fidanzata di Tommaso Paradiso: vita privata e carriera

Nata a Roma nel 1989, Carolina Sansoni ha 34 anni ed è nota al pubblico in quanto fidanzata di Tommaso Paradiso, famoso cantautore ed ex frontman dei Thegiornalisti. Al suo fianco ormai da diversi anni, è stata la fonte di ispirazione di molti brani del cantante, tra cui Questa nostra stupida canzone d’amore. “Non mi ha mai considerato per un secondo come quello che sta sul palco.” -ha spiegato Paradiso in un’intervista concessa al Maurizio Costanzo Show- “Sente le mie canzoni ed è anche molto critica spesso. Ho scritto parecchie canzoni per lei, le ho dedicato un disco, Love”.

Si incontrano per la prima volta nel 2017, durante una partita di calcio. Tra i due sboccia subito l’amore, da allora sono diventati inseparabili. Un sentimento fortissimo confermato dal cantante anche in un’intervista ad Io Donna: “Se sei veramente innamorato, se ti attraversa un amore reale e sincero, i pezzi vengono da soli. Partono da una vera passione”. Carolina e Tommaso vivono insieme a Roma, a Fiumicino, insieme ai loro adorati cagnoni, Ugo e Pina.

Cosa sappiamo di lei? Carriera e social network

Dopo il diploma alla Marymount International School di Roma, Carolina Sansoni si è formata a Londra, alla University of the Arts, dove ha seguito un corso in Fashion Business. In seguito ha perfezionato le sue competenze alla sede londinese dell’Istituto Marangoni e con un master in International Business alla Hult International Business School. Si fa le ossa collaborando con KPMG e alcune agenzie pubblicitarie, prima di cominciare a lavorare per conto proprio. Negli ultimi anni, infatti Sansoni ha dimostrato un grande spirito imprenditoriale. È stata infatti co-fondatrice della start-up Denoise Design, una piattaforma di e-commerce dedicata a prodotti di designer emergenti, e ha creato Talk in Pills, agenzia web che si occupa di lavoro freelance digitale. Il suo profilo Instagram, che ad oggi conta oltre 50mila follower, permette di dare uno sguardo alla sua vita quotidiana e professionale.