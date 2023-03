La Meloni sui migranti chiede aiuto all’Ue: la Schlein attacca la premier a Bruxelles

La Meloni sui migranti ha lanciato l’allarme e ha chiesto aiuto all’Unione Europea. Intanto, da Bruxelles la segretaria del Partito Democratico Elyy Schlein ha attaccato sulla questione proprio la premier italiana.

La Meloni sui migranti chiede aiuto all’Ue

“Sui migranti mi aspetto passi avanti dall’Ue ma posso dire di essere soddisfatta della bozza di conclusioni”, sono state le prime parole della Meloni, intervenendo nella sessione a fine giornata dedicata ai migranti. Poi, ecco l’allarme lanciato dalla premier: “Se la Tunisia crolla del tutto si rischia una catastrofe umanità, con 900mila rifugiati”. La premier, inoltre, ha rimarcato che, “se questo trend continuerà, questa estate la situazione sarà fuori controllo”.

Sull’immigrazione “stiamo rafforzando la capacita’ di ricerca e salvataggio dei partner nordafricani e questo e’ stato completato da maggiori sforzi nella lotta contro i trafficanti. Stiamo anche lavorando con i nostri partner nei Balcani” e con Stati in altre regioni “sui rimpatri”. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nella conferenza stampa al termine della prima giornata di Consiglio europeo. Le misure operative sull’immigrazione “sulle quali ci stiamo concentrando sono il lavoro per rafforzare i confini tra la Bulgaria e la Turchia, lanciare due progetti pilota sulla gestione delle frontiere e su come reagiamo all’arrivo di migranti” e “mostrare le migliori pratiche sulle procedure di asilo o rimpatrio”, ha aggiunto von der Leyen.

La Schlein attacca la premier a Bruxelles

“Cercano di rivendicare la centralità del tema migratorio con tre righe nella bozza del documento del Consiglio che non vogliono dire nulla, ma questa destra dov’era quando si è cercato di riformare l’accordo di Dublino? Io non li ho visti”, accusa la segretaria del Pd Elly Schlein. Poi, incalza: “Non è la strada giusta, perché il governo italiano fa le domande sbagliate all’Ue. Serve una Mare Nostrum europea, serve una missione comune di ricerca e salvataggio nel Mediterraneo, di questo c’è bisogno”.