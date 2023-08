Oroscopo settimanale Paolo Fox 21-27 agosto 2023, tutte le previsioni

Ecco l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, le previsioni dal 21 al 27 agosto per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi ultimi, caldissimi giorni di agosto? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo della Rai.

Paolo Fox, ecco l’oroscopo settimanale dal 21 al 27 agosto, le previsioni per tutti i segni

L’estate è sempre più calda, ma gli appassionati di astrologia hanno lo sguardo rivolto al futuro. Cosa prevede la lettura delle stelle di Paolo Fox nei prossimi giorni? Quali sfide e quali fortune ci aspettano in questi ultimi, afosi giorni di agosto? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo televisivo de I Fatti Vostri per la prossima settimana. Scopriamo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox: cosa ci riserva il futuro dal 21 al 27 agosto?

Ariete, le previsioni settimanali di Paolo Fox 21-27 agosto

Pochi pensieri in questi ultimi giorni d’agosto per i nati nell’Ariete. Gli astri liberano il vostro cammino dagli ostacoli più gravosi, ma vi lasciano un senso di insicurezza per quanto riguarda alcune parti importanti della vostra vita. Avete bisogno di chiarimenti, di parlare faccia a faccia con le persone per voi importanti. Evitate di puntare il dito, cercate di essere più flessibili e comprensivi.

Toro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 21-27 agosto

Fatica e curiosità per i nati nel Toro. Se da un lato avrete pochi momenti di pace in questa settimana, con continue sfacchinate ed incombenze, molte voci e notizie giunte al vostro orecchio stuzzicano il vostro interesse. Non fate il passo più lungo della gamba, informatevi con cautela e lasciate che la situazione si evolva a distanza di sicurezza. Avrete modo di agire preso, aspettate il momento giusto.

Gemelli, le previsioni settimanali di Paolo Fox 21-27 agosto

Occhi aperti sul lavoro per i nati nei Gemelli. Si apre una settimana importante, in cui alcuni eventi potrebbero stravolgere gli equilibri in ufficio. Avrete una chance di apportare cambiamenti positivi a diverse dinamiche personali e professionali, se vi giocherete bene le vostre carte. Più incertezza in amore, cercate di tenere a freno la gelosia: l’eccessivo nervosismo vi rende ciechi.

Cancro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 21-27 agosto

I nati nel Cancro sono pervasi da un senso di grande ispirazione. Fidatevi del vostro istinto, gli astri guidano le vostre intuizioni nella direzione giusta. In ufficio saranno premiate l’efficienza e l’intraprendenza. Abbiate il coraggio di fare il primo passo e di prendervi responsabilità. Gli affari di cuore e di famiglia si riveleranno più delicati del previsto, andate avanti con i piedi di piombo.

Leone, le previsioni settimanali di Paolo Fox 21-27 agosto

Una settimana carica di sentimenti per i nati nel Leone. Dopo un periodo un po’ altalenante dal punto di vista emotivo tutto sembra tornato finalmente sotto il vostro controllo. Cercate di imparare dai vostri errori, non ricadete nelle solite sconvenienti abitudini. Si sorride sul lavoro, i vostri sforzi potrebbero portare ad un successo insperato.

Vergine, le previsioni settimanali di Paolo Fox 21-27 agosto

I nati nella Vergine sono sempre in movimento. Questa settimana girerete come una trottola, travolti da una mole di impegni sia professionali che personali. Non vi spiace qualche momento di frenesia in più in questa estate, avrete tante chance di creare qualcosa di nuovo, anche dal punto di vista sentimentale.

Bilancia, le previsioni settimanali di Paolo Fox 21-27 agosto

Tanti, troppi contrasti per i nati nella Bilancia in questi giorni. Avete due anime in conflitto, andate avanti a fatica sospinti da stimoli inconciliabili tra loro. Ci sono troppi interessi che cozzano tra di loro per poter ottenere qualche risultato. Dovete prendere una decisione precisa quanto prima, al bando le mezze misure. Scegliete una strada e seguitela fino alla fine.

Scorpione, le previsioni settimanali di Paolo Fox 21-27 agosto

I nati nello Scorpione si preparano ad un autunno movimentato. Ci sono tante incombenze in arrivo tra settembre e ottobre, sfruttate al massimo questi ultimi giorni estivi per ricaricare le batterie e prepararvi fisicamente e psicologicamente. Date la priorità al vostro benessere, mettete da parte impegni e responsabilità non necessari. Vi aspetta una guerra e dovrete essere pronti.

Sagittario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 21-27 agosto

Un vento gelido in amore turba i nati nel Sagittario. Negli ultimi giorni vi sentite fin troppo distanti dal vostro partner. Cercate di dare più importanza alla vostra relazione, trovate dei momenti da condividere insieme. Poca fortuna anche per i single: vi sentite isolati e in pochi sembrano in grado di comprendere i vostri bisogni. Nulla che un po’ di self-care non possa risolvere.

Capricorno, le previsioni settimanali di Paolo Fox 21-27 agosto

Settimana concitata per i nati nel Capricorno. Gli astri vi guardano male e vi riempiono la vita di scadenze anticipate e imprevisti. Prendete queste novità fastidiose come opportunità, dietro ogni ostacolo si nasconde una chance di ottenere un vantaggio importante. Rimboccatevi le maniche e cercate l’occasione giusta per portarvi avanti.

Acquario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 21-27 agosto

I nati nell’Acquario sentono il bisogno di cambiare qualcosa. Questo agosto si chiude in una monotonia che vi fa sentire in catene, avete bisogno di qualcosa che vi scuota un po’. Evitate gesti eclatanti, ci sono fin troppi obblighi e problematiche nell’aria per darsi alle spese pazze. Provate a rinnovare qualcosa in piccolo, qualche virgola qua e là per aggiungere un po’ di pepe nel quotidiano.

Pesci, le previsioni settimanali di Paolo Fox 21-27 agosto

Si calma l’amore ma c’è comunque preoccupazione nell’aria per i nati nei Pesci. Spazzati via i dubbi troverete il modo di riconciliarvi con i vostri sentimenti e di godervi qualche momento tenero. I tanti impegni in agenda, tuttavia, vi sfiancano, avete bisogno di un’occasione per rifiatare. Prendetevi un momento per pensare, forse è il caso di ridurre il peso sulle vostre spalle.