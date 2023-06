Lily-Rose Depp difende le scene hot in The Idol: “Stiamo facendo qualcosa di provocatorio”. La serie tv è disponibile su Sky

Lily-Rose Depp è la protagonista della serie tv The Idol, molto discussa dalla critica per le scene spinte in cui proprio la figlia di Johnny Depp è impegnata in prima persona. La giovane attrice difende le scene piccanti e le commenta.

Lily-Rose Depp difende le scene hot in The Idol: “Stiamo facendo qualcosa di provocatorio”

Lily-Rose Depp è protagonista della serie Tv The Idol, molto discussa in questi giorni per le scene molto spinte in cui è protagonista proprio la figlia di Johnny Depp. L’attrice difende e chiarisce le scene di nudo che l’ha vista in prima persona comparire. “Sappiamo che stiamo facendo qualcosa di provocatorio e lo neghiamo. È qualcosa che sapevo di voler fare fin dall’inizio. Non sono mai stata interessata a fare qualcosa di puritano. Va bene se questo show non è per tutti. Penso che la migliore arte sia quella che divide. Non mi sono mai sentita più rispettata e più al sicuro su un set, onestamente. E penso che la fiducia che abbiamo costruito l’uno con l’altro non abbia fatto altro che creare un set davvero sicuro”, ha dichiarato la giovane attrice a Vogue Australia.

“Quando si tratta della nudità e della natura audace del ruolo, per me era davvero intenzionale. Questo è stato davvero importante per me e qualcosa che ero entusiasta di fare. Non ho paura. Penso che viviamo in un mondo altamente sessualizzato. Penso che sia una cosa interessante da esplorare”, ha aggiunto Lily.

La serie tv è disponibile su Sky

La prima stagione di The Idol è disponibile già su Sky con l’ultimo episodio che arriva in Italia sottotitolato lunedì 3 luglio mentre doppiato il 10 luglio. In tutto sono 5 puntate della serie tv HBO incentrata sulla rinascita di una pop star dopo un esaurimento nervoso grazie a un misterioso guru capo di una setta.