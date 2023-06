Nello Buongiorno, chi è il cantante classe ’46: carriera e vita privata

Ospite a Domenica In, ecco il cantante Nello Buongiorno, figura già conosciuta all’interno della trasmissione. Scopriamo chi è l’artista classe ’46 di origine campana.

Nello Buongiorno, chi è: carriera

Un artista conosciuto ai più, che ha fatto un percorso lungo ma soddisfacente. La sua carriera è cominciata nel 1962, all’età di 19 anni, quando l’artista ricopriva il ruolo di cantante di pianobar, girando l’Europa alla ricerca di locali che gli permettessero visibilità. Grazie a questa formativa gavetta, è riuscito a conoscere Walter Chiari e Vittorio Caprioli, in quel di Positano, città in cui viveva con la famiglia gestendo un famoso locale notturno: La Fregata, luogo in cui si esibiva ogni sera. La conoscenza di questi due personaggi gli dà modo di cantare la sigla su Rai 2, del programma condotto da loro due, ovvero “Io te, tu io”.

Andando avanti con il tempo, il giovane Nello si è fatto conoscere come solita nel musical Evangelio, presentato nel programma “Incontro con Gesù”, che vedeva come conduttori Fabio Fazio e Nuccio Fava.

Oltre al lato canoro, Nello Buongiorno si è cimentasto anche in ambito televisivo prendendo parte, nel 1982, al film “La Stangata Napoletana – La Trastola”. Nel 1995 ha modo di cantare anche la sigla della fiction televisiva di Positano con Andrea Giordana e Milly Carlucci, atto canoro presentato in molte trasmissioni.

L’anno successivo si ritaglia uno spazio come cantante solista all’interno dell’orchesta di Domenica In e sarà ospite – in più occasioni – del programma Tappeto volante. Grazie alle tante esperienze, ha modo di conoscere Mara Venier con cui instaura un bel rapporto, riuscendo a farsi voler bene. Questo gli è valso la chiamata in Ciao Mara (nel 1997), trasmissione di Canale 5.

La vita privata

Nato il 1 Maggio 1946 a Torre Annunziata, di Nello Buongiorno non si sa molto, né della sua vita privata né di altre curiosità.

Si sa però che è stato ospite di Domenica In sia nel 2002/2003 che nel 2003/2004.