Lavezzi, come sta e cos’è successo all’ex calciatore argentino

Lavezzi è stato ricoverato in ospedale: ecco come sta l'ex calciatore argentino dopo una brutta vicenda in cui è stato coinvolto.

Lavezzi è stato coinvolto in una brutta vicenda personale che lo ha visto poi ricoverato in ospedale. All’inizio è circolata la voce di una rissa con accoltellamento.

Lavezzi, come sta

Ezequiel Lavezzi è stato coinvolto in una brutta vicenda dove ha avuto la peggio a livello fisico. L’ex calciatore argentino era stato ricoverato in seguito a un incidente durante una festa nella sua villa a José Ignacio, a pochi chilometri dalla città termale di Punta del Este. A rendere noti alcuni dettagli delle sue condizioni fisiche è stata María del Carmen Lorente, direttrice della clinica dove è stato ricoverato: “Aveva solo ferite superficiali. In poche parole, il motivo del ricovero è una clavicola rotta”.

Cos’è successo all’ex calciatore argentino

“La verità – ha spiegato la giornalista Yanina Latorre, durante il programma LAM su America Tv – è che il Pocho da un po’ non si diverte più, ha iniziato frequentare strani personaggi, a uscire molto la sera. Non si diverte più, ha bisogno di aiuto e di cure mediche di ogni tipo. E mercoledì sera alla festa ha perso il controllo ma non è stato accoltellato. Suo fratello ha cercato di aiutarlo e il trambusto provocato dalla sua reazione ha spaventato qualcuno dei presenti che ha avvertito la polizia”.

LEGGI ANCHE: Superlega, partite gratis per i tifosi in tv: quando arriva la nuova competizione