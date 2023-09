Fedez, come sta e cosa ha avuto: il messaggio del rapper sui social

Fedez è stato ricoverato in ospedale con urgenza. Allarma e preoccupazioni per alcune voci che poi sono state confermate dallo stesso rapper nelle scorse con una storia su Instagram. Scritta bianca e sfondo nero.

Fedez, come sta e cosa ha avuto

Fedez è stato ricoverato con urgenza in ospedale mandando i suoi fan e la sua famiglia in allarme improvvisamente. La notizia è stata diffusa tramite alcuni indizi sui social: un commento di Mr Marra, podcaster e nuovo conduttore di Muschio Selvaggio, che durante una live su Twitch si è limitato a dire: “Mandate un abbraccio a Fedez. Non dico altro”. Da parte sua Chiara Ferragni ha dedicato una storia Instagram all’amica Chiara Biasi, con una didascalia che conferma la gravità della situazione: “Ai migliori amici che saltano sul primo aereo insieme a te quando hai un’emergenza“.

Il messaggio del rapper sui social

Il messaggio e la spiegazione arrivano dallo steso Fedez con una storia su Instagram. “Intanto grazie per tutti i messaggi che mi state mandando perché il supporto fa sempre bene in questi momenti – si legge su una storia scritta su sfondo nero -. Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna – continua il messaggio, che conferma le indiscrezioni secondo cui il cantante sarebbe stato portato in ospedale -. Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita”, aggiunge il rapper.